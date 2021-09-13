Школьник из Запорожской области в прямом эфире потоптался по учебнику украинского языка

Артем Ведмеденко влип в скандал / скриншот

Подросток из Запорожской области в прямом эфире потоптался по учебнику украинского языка. Трансляция велась в социальных сетях.

На видео 11-классник называл учебник по украинскому языку "украинской пис*кой". При этом пользователь, который был также подключен к онлайну, предлагал "по**ать" на учебник. Кадры с инцидентом опубликовал Telegram-канал Катарсис.

Позже школьник опубликовал пост с извинениями.

"Прошу прощения у украинцев, которых обидел. Не знаю, что на меня нашло. Просто не подумал", – написал подросток.

t.me/catars_is

Также в Сеть слили личные данные подростка. Зовут его Артем Ведмеденко, 2005 года рождения. Живет он в селе Фруктовое Запорожской области.

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t.me/catars_is

К слову, ранее парень уже записывал видео, в которых утверждал, что "русский язык у него в сердце", а россияне - "его братья". Также подросток поддерживает аннексию Крыма Россией.

Как сообщал Главред, в Киеве сотрудница IT-компании Анастасия Польских, которая ведет свой блог в соцсетях, опозорилась заявлением об украинском языке. В своем Instagram она раскритиковала новые нормы Закона о языке, назвав украинский язык "мерзким".

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В одном из кафе Харькова под названием Zdorovo EST, которое расположенное на улице Ярослава Мудрого, работник отказался обслуживать клиентов на государственном языке. В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как мужчина за стойкой кривляется, специально искажая украинский.