Школьники устроили побоище под Черновцами

В школе Черновецкой области произошла драка / скриншот с видео

В одной из школ Черновецкой области произошла потасовка между учениками. На глазах у других детей дрались парень и девушка.

Вопиющий инцидент произошел в селе Шировцы, Хотинского района, сообщают в сети.

Также сообщается, что инициатором драки была именно школьница. На опубликованных кадры также видно, что девушка первой подходит к парню и наносит ему серию ударов, но которые он также ответил силой.

Читайте такжеМассовая драка в Ровно закончилась похищением маршрутки с пассажирамиВсе это происходило на глазах у десятков других детей, которые и засняли все на камеры.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на улице Вадима Гетьмана случайный прохожий увидел, как подростки ломают самокат Bolt, и решил их проучить. Он в нецензурной форме выразил им замечание, после чего прибегнул мерам физического воздействия.

Также Главред писал, что в Одессе четверо подростков избили мужчину, который сделал им замечание из-за нарушения тишины. Один из них забросал его камнями, а другой несколько раз ударил самокатом.