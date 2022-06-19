"Шлют в Украину как пушечное мясо" – Подоляк о подготовке российских военных/ Офис президента, Reuters

Россия использует своих солдат, которых гонит на войну в Украину, просто как пушечное мясо. Страна-агрессор не жалеет жизней своих военных, чтобы только достичь хоть каких-то успехов в наступлении на Украинское государство.

Именно поэтому мобилизованных в России нигде не учат, а просто сразу отправляют на фронт. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он отметил, что в РФ уже испугались того, что Украина собирается отправлять своих военнослужащих учиться за границу.

"Российские пропагандисты волнуются, что защитники Украины будут учиться за рубежом перед тем, как отправиться на фронт. Всё потому, что для украинского государства жизнь гражданина является наивысшей ценностью. Мобилизованные в России нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом на смерть", – написал советник руководителя ОП.

Ранее сообщалось, что ВСУ приблизились к границам Херсона, а на запорожском направлении линия фронта продвинулась уже на более чем 10 километров. Мэр Мелитополя Иван Федоров убежден, что ВСУ освободят Херсон уже в ближайшее время. По его мнению, это произойдет в ближайшие недели.

Напомним, на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, где пожарные еще с вечера 18 июня пытаются погасить сильный пожар после ракетного обстрела со стороны оккупантов, взорвался резервуар с топливом. В результате ракетного удара погибли два человека, 12 – пострадали.

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