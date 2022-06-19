Британские войска будут готовиться воевать в Европе против РФ – глава Генштаба страны

Из-за войны России против Украины британская армия столкнется с новыми вызовами, отметил Сандерс.
В Великобритании глава армии предупредил свои войска, что они должны готовиться "воевать в Европе еще раз", чтобы победить силы российского диктатора Владимира Путина.
Генерал Патрик Сандерс заменил на посту главы Генштаба Британии Марка Карлетона Смита в минувший понедельник. Теперь он предупредил британских солдат о вызовах, с которыми они могут столкнуться на фоне войны России против Украины. Об этом пишет Sky News.
"Теперь существует острый императив создать армию, способную воевать вместе с нашими союзниками и победить Россию в битве... Мы – поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова драться в Европе", – отметил генерал.
Напомним, Джонсон предложил Западу план из 4 пунктов для окончания войны в Украине. Он отметил, что Украина может нуждаться в долгосрочной поддержке на фоне затяжной войны с Россией. Путин перешел к военной кампании на истощение, поэтому другие государства должны предоставлять Украине ресурсы, чтобы она выстояла и одержала победу над агрессором.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании всерьез рассматривают возможность отправки Украине уже в ближайшее время дополнительных противокорабельных ракет модификации Harpoon.
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