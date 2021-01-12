Шмыгаль после разговора с Витренко и Коболевым пообещал справедливые цены на газ / УНИАН

Глава Кабмина Денис Шмыгаль во вторник, 12 января, заявил, что в ближайшее время будут приняты решения, которые поспособствуют установлению справедливых цен на газ.

"Вместе с временно исполняющим обязанности министра энергетики Юрием Витренко и председателем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым провели встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Основная тема разговора — это ситуация с тарифами для населения", - рассказал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет прежде всего о тарифах на газ и его доставку.

"Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей", - отметил премьер-министр.

Он уточнил, что это позволит быстрее принять ряд управленческих решений, которые "будут способствовать установлению справедливых цен на газ".

Ометим, накануне Юрий Витренко представил свой план снижения цен для населения, который он анонсировал на совещании в Офисе президента.

"Министерство энергетики предложило рассмотреть вариант, когда с 1 февраля цена будет ограничена на газ для "уязвимых" потребителей - на уровне "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков, причем цена будет зафиксирована на год. По нашим расчетам, речь идет об уровне цены 5356 грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Для понимания, если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", - сообщил Витренко.

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