Шмыгаль припугнул последствиями отказа от прививки от гриппа

Шмыгаль призвал вакцинироваться от сезонного гриппа / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль настойчиво призвал граждан вакцинироваться от сезонного гриппа, так как его наложение на заболевание COVID-19 может вызвать тяжелые последствия.

Об этом Шмыгаль сказал в интервью телеканалу Украина 24.

По его словам, сейчас люди легче переносят коронавирус.

"Болезнь стала мягче, уже люди болеют немного мягче. Хотя, опять-таки, другой вызов - осенью может быть наложение гриппа на COVID. Здесь надо призвать всех максимально прививаться от гриппа для того, чтобы исключить наложение этих двух болезней, которые могут вызвать довольно сложные и тяжелые последствия", - сказал премьер.

Он отметил, что ни украинские специалисты, ни зарубежные пока не знают, какими могут быть эти последствия.

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Напомним, в Украине ожидается начало сезонной эпидемии гриппа, к которой в этом году добавится коронавирусная инфекция COVID-19. На территорию страны будет ввезено в два раза больше вакцин от гриппа, а некоторые украинцы получат шанс сделать прививку бесплатно.

Также Главред писал о том, что врач-инфекционист Андрей Александрин заявил, что скоро в Украине более чем в два раза может увеличиться количество ежедневных заражений коронавирусом в день. Прогноз доктора базируется на том, что в стране стартовал новый учебный год.