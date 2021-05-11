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Шмыгаль рассказал, ждать ли бизнесу повышение налогов

11 мая 2021, 12:31

Внутри Минфина и профильных министерств идут расчеты и дискуссии по поводу налогобложения бизнеса, как говорит об этом премьер-министр Шмыгаль.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

Украинский Кабинет министров не планирует повышать общегосударственные налоги для граждан или предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью порталу РБК-Украина.

"Общегосударственные налоги мы повышать не планируем – те, что платит каждый гражданин или каждое предприятие. Относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей, каких-то сборов – сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут расчеты и дискуссии", – заявил премьер.

Шмыгаль также утверждает, что возможные изменения в налогообложение не коснутся физических лиц, малого и среднего бизнеса.

"Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях – медицине, образовании и других социальных направлениях. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность (показатель рентабельности, – Главред) и должны платить больше", – добавил премьер.

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Напомним, ранее сообщалось:

Есть вероятность того, что ставки налогов могут пересмотреть, так как парламент в скором времени может рассмотреть законопроекты, поданные президентом и касающиеся декларирования доходов граждан.

В частности, к "льготным" активам, то есть к объектам, которые можно не декларировать вовсе, предлагается отнести:

  • квартиру не более 120 кв. м. или жилой дом до 240 кв. м.;
  • нежилые коммерческие строения до 60 кв. м;
  • земельные участки в пределах площадей для приватизации;
  • одно личное транспортное средство некоммерческого использования объемом двигателя до 3 000 куб. см, или стоимостью до 375 минимальных зарплат по состоянию на 1 января 2021 г., или пассажировместимостью до 10 чел.,
  • другие активы, стоимость которых на дату завершения периода декларирования составляет суммарно не более 400 000 грн.
налоги новости Украины Денис Шмыгаль
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