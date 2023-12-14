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Шойгу назначил командующего крейсера Москва, который год назад потопили ВСУ – ГУР

Андрей Ганчук
14 декабря 2023, 15:35
В Минобороны России через 5 месяцев после крушения "Москвы" назначили ей нового исполняющего обязанности командующего, рассказали в военной разведке Украины.
Шойгу, крейсер Москва
ВСУ уничтожили "Москву" ракетами Нептун на второй месяц полномасштабной войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Twitter.com/Osinttechnica

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу назначил нового командующего крейсером "Москва". Им стал Андрей Саватев. Назначению не помешал тот факт, что российский военный корабль был уничтожен Вооруженными силами Украины еще в апреле прошлого года.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, в выписке из приказа руководителя российского оборонного ведомства №1012 с грифом "для служебного пользования" говорится о том, что у флагмана Черноморского флота РФ появился новый командир – Андрей Саватев. Назначили его в сентябре 2022 года, когда "Москвы" 5 месяцев как уже не было.

ГУР
Документ по крейсеру "Москва", который опубликовали в ГУР / Скриншот ГУР

Примечательно, что назначен он как временно исполняющий обязанности.

видео дня

В военной разведке подчеркнули, что силы обороны Украины уничтожили крейсер "Москва" еще в апреле прошлого года.

ВСУ сокрушили крейсер "Москва"

Силы обороны Украины в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года, в ходе полномасштабной войны России против Украины, применили противокорабельные ракеты отечественного производства Нептун против российского корабля. В итоге ВСУ потопили флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер "Москва". Это самая дорогая военная потеря оккупантов в ходе войны.

В ноябре 2023 года стали известны новые детали уничтожения "Москвы". Западные журналисты написали, что крейсер был обнаружен радарами Украины за пределами видимости – в 120 километрах от Одессы. Впрочем, это не помешало ВСУ нанести точный удар и уничтожить корабль.

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ГУР Сергей Шойгу Нептун война России и Украины крейсер Москва
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