"Штаты и Запад будут отвечать асимметрично": эксперт объяснил, почему РФ угрожает ядерным оружием

Применение ядерного оружия не изменит хода войны в Украине - Владимир Фесенко / Коллаж УНИАН

Угрозы представителей российской власти относительно начала Третьей мировой войны - это запугивание. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Этот сценарий не будет работать именно со стороны РФ. Во-первых, потому, что на данный момент речь не идет о вступлении Украины в НАТО - заявка есть, но само вступление может произойти после завершения войны, не раньше. И тогда никаких угроз, о которых сказано, уже не будет, потому что в России будет совсем иная ситуация", - заявил Фесенко.

По его словам, риски развязывания Третьей мировой войны существуют не со стороны Украины или Запада, а именно со стороны РФ.

"Здесь есть только один сценарий, который не связан с НАТО - это произойдет, если Россия применит ядерное оружие. Других вариантов нет. Конечно, возможны нюансы в том, как именно это будет разворачиваться, но на Западе предупреждают Путина, что в случае применения им ядерного оружия против Украины (об этом сказал Боррель, один из руководителей ЕС), будет мощная ответ. То, что будет дальше - это цепная реакция", - уточнил эксперт.

Фесенко отмечает, что в случае ядерного удара со стороны России, Штаты и Запад будут отвечать нестандартно - асимметрично, но так, чтобы обезвредить Россию.

"Как именно - я публично говорить не буду. Но ответ будет мощный и такой, который максимально ослабит Россию. Будет ли отвечать Россия ядерным оружием-не знаю. Это вопрос уже к российских элит, руководства РФ и российских граждан. Если они хотят стать жертвами мировой войны - это будет их выбором", - уточнил эксперт.

И добавил, что применение ядерного оружия не изменит хода войны в Украине.

"С точки зрения военного ущерба, это не хуже ударов, которые мы пережили 10 октября. Да, все будет зависеть от того, куда именно будет нанесен удар. Я мало верю, что этот удар будет по большим городам, потому что тогда это будет эффект Хиросимы и Нагасаки, что повлечет гуманитарную катастрофу и гибель тысяч людей. И это автоматически станет началом Третьей мировой войны. Но Путин на это не пойдет. Кстати, Байден осторожно сказал, что считает его рациональной человеком, но это было сигналом к Путину - мол, ты должен действовать как рациональный политик, а не как самоубийца и маньяк, что сошел с ума", - отметил Фесенко.

Как писал Главред, по словам политического эксперта Дмитрия Васильева, если страна-агрессор Россия решится на применение ядерного оружия Запад ответит конвенционным, но современным оружием. Кроме того, кремлевского диктатора Владимира Путина ждет ликвидация.

Ранее сообщалось, что Путин хотел ударить ядеркой по Украине, но в последний момент устроил массированный обстрел. Такое решение российский диктатор принял после общения с несколькими постоянными членами Совета Безопасности РФ.

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