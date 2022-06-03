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"Штурмовали" военкомат 5 раз, родителям звонили уже с фронта: братья из Ровно погибли на войне

3 июня 2022, 13:22

Один убегал на передовую из госпиталя – рвался на фронт, чтобы стоять бок о бок с братом.

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Братья из Ровно погибли на войне/ Facebook Ровенский ОМТЦК и СП

Двое братьев из Ровно погибли на войне, в родном городе простились с героями. Жизнь 47-летнего Олега и 39-летнего Дмитрия Зиберов оборвалась 19 мая возле села Новоселовка Донецкой области.

Мужчины перед тем, как отправились на фронт, даже не служили в армии – они лишь закончили высшее учебное заведение, где прошли военную кафедру. Однако когда Россия вторглась в Украину, братья сразу начали "штурмовать" военкомат, чтобы пойти на войну и защищать родную землю с оружием в руках. Их историю рассказал "Обозреватель".

Братья ходили в военкомат 5 раз

Олег и Дмитрий не сказали родителям о своих планах вплоть до тех пор, пока не оказались на фронте. Мужчины записались в терроборону, ведь в военкомате им сначала отказали. Причиной этого могло быть отсутствие военного опыта.

"Они в военкомат пошли уже 25 февраля. Но там им сказали, что пока не надо. Тогда они записались в ТрО, чтобы защищать город. То, что они в ТрО, ездят на учебу, это мы знали. Олег приходил усталый и падал без задних ног. Хоть как-то сын сказал, что мы с Димой всё равно свой след на этой войне оставим, мы будем всех рвать", – вспоминает отец.

Когда Олег и Дмитрий пришли в военкомат в пятый раз, увидели там двух молодых ребят, которых собирались мобилизовать. Тогда мужчины сказали, мол, не берите их – они же совсем молодые, лучше возьмите нас, мы готовы воевать. После этого их всё таки забрали.

Братья сказали родителям, что едут на учебу на две недели, а потом вернутся. Но через несколько недель признались родителям, что они уже на передовой.

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Олег и Дмитрий на фронте/ Facebook Любови Поляновской

Один из братьев сбежал на передовую из госпиталя

Старший из братьев – Олег – с 30 лет страдал гипертонической болезнью. Однажды на фронте у него случился гипертонический криз. Потом мужчина лежал в госпитале, ему ставили капельницы. Но как только ему стало немного легче – он сбежал из госпиталя на фронт к брату.

Потом сыновья уже не выходили на связь с родителями. Они служили наводчиками в артиллерийском подразделении, и 19 мая их накрыло вражеским обстрелом. Оба брата погибли.

Как рассказали родители Олега и Дмитрия, мужчины имели любимые и перспективные места работы, любили охоту и рыбалку. У них обоих осталось по двое детей: у Олега – 15-летний сын Артем и 9-летняя дочь Маша, у Дмитрия – 17-летний сын Денис и 10-летняя дочь Диана.

Ранее Главред рассказывал историю о погибшем пилоте Степане Тарабалке. Он потерял жизнь в воздушном бою с российскими оккупантами 13 марта в 29-летнем возрасте. Пилот отдал делу своей жизни 10 лет. После его гибели мама Степана начала заниматься волонтерством, а также работает над созданием центра оздоровления для военных и их семей.

Напомним, огромное количество украинцев встали на защиту родной земли от российских оккупантов. Ранее сообщалось, что на фронт вместе воевать пошли отец и сын Болотовы – оба Василии. Отцу 64 года.

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