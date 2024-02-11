Похудел до костей: история мариупольского защитника, пережившего 'концлагеря' в РФ

Военного вернули в результате обмена пленными 4 января.

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Мужчина - из защитников "Азовстали", сейчас проходит лечение / Коллаж Главреда. Фото: svoi.city

За два года российского плена военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Владимир Цема-Бурсов похудел на 38 кг и получил целый "букет" хронических заболеваний.

До полномасштабного вторжения Владимир работал музыкантом на круизных лайнерах. Впрочем, с началом пандемии коронавируса вернулся на Родину и вступил в ряды Нацгвардии - в военный оркестр, говорится в публикации издания "Свои. City".

Владимир пережил бои с оккупантами, вместе с побратимами организовывал попытки побега из окруженного завода, однако в апреле 2022 года попал в российский плен, где пробыл 20 месяцев.

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В плену военного вместе с другими украинскими защитниками часто били, лишали пищи и заставляли слушать российский гимн.

Обмен состоялся 4 января.

"Самолет был просторным, не таким, как нас доставляли в тюрьму. Были длинные скамейки. Руки, как раньше, уже не связывали, но их надо было держать на коленях ладонями вверх, головы опущены. Я на некоторое время заснул, потому что плохо себя чувствовал. А проснулся, то самолет уже приземлился в Белгороде. Нас пересадили в автобус и повезли на границу с Украиной, в Сумскую область. Где-то на полдороги из автобуса вышел конвой - их было двое. На прощание они прочитали нам "проповедь", что мы не правильно себя ведем, что мы "у***" и "нацисты". Все то, что нам они рассказывали на протяжении всего времени в тюрьме. До границы с нами в автобусе оставался только водитель", - вспоминает день обмена Владимир.

Группу украинских воинов встретили местные неравнодушные с украинскими флагами. Защитников отправили в одну из больниц, накормили и выдали одежду, телефон и тому подобное.

По словам бывшего пленного, врачи диагностировали у него целый "букет" заболеваний.

"Сейчас я на лечении в одном из медучреждений на Полтавщине. Состояние моего здоровья гораздо хуже, чем я ожидал. У меня, как говорится, "целый букет" болезней, среди которых хронический гастрит в стадии обострения, неалкогольная жировая болезнь печени, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - болезнь пищеварительной системы человека, хронический простатит в стадии ремиссии и т.д.", - поделился Владимир.

Обмен пленными - последние новости

8 февраля Украина вернула из плена еще 100 украинцев. Среди освобожденных военнослужащих - 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев.

К примеру, из российского плена удалось спасти медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", и родных братьев Николая и Романа. По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему - 20.

Предыдущий большой обмен состоялся 31 января. Домой удалось вернуть 207 украинцев. Однако РФ не отдала 65 военных, которые, по словам оккупантов, якобы были на борту российского самолета Ил-76.

Главред также писал, что украинский военный Юрий Галкин, который вернулся в Украину в рамках большого обмена военнопленными 31 января 2024 года, погиб в ДТП 8 февраля.

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