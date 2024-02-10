'Я прошу прощения': президент Венгрии ушла в отставку на фоне громкого скандала

Решение Каталин Новак о помиловании осужденного вызвало общественный резонанс, в Венгрии прошла акция протеста с требованием отставки президента.

https://glavred.info/world/ya-proshu-proshcheniya-prezident-vengrii-ushla-v-otstavku-na-fone-gromkogo-skandala-10540691.html Ссылка скопирована

Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке / Коллаж: Главред, Tomas Tkacik/SOPA

В субботу, 10 февраля, президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке. Такое решение женщина приняла в связи с большим общественным резонансом, спровоцированным ее решением о помиловании осужденного по делу о педофилии. Об этом сообщило венгерское издание Index.

"Я прошу прощения у тех, кого я обидела, и у всех жертв, которые могли почувствовать, что я не за них заступаюсь. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как глава государства, я подаю в отставку с поста президента", - сказала Новак в своем видеообращении.

Накануне в Будапеште прошла акция протеста, более 1000 участников которой требовали отставки президента. Решение о помиловании около 20 человек было принято еще в апреле 2023 года во время визита Папы Римского. Среди лиц, которых помиловали, был заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать сексуальное насилие над детьми в течение 12 лет - с 2004 по 2016 год.

видео дня

Это вызвало широкое обсуждение и осуждение со стороны общественности и политиков. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что "для преступников-педофилов не может быть помилования".

Перед своей отставкой Каталин Новак признала свою ошибку. Она также призвала своего преемника избегать подобных ошибок и иметь мужество их признать.

"Решение о помиловании и отсутствие обоснования могли вызвать сомнения. Здесь нет и не может быть сомнений. Я бы никогда не помиловала никого, кто жестоко обращается с детьми. Защита детей - это наш общий долг", - сказала женщина.

Нового президента Венгрии выберет парламент страны. На это у чиновников есть 30 дней с момента прекращения полномочий Новак.

Отношения Украины и Венгрии

Напомним, Новак проводила более дружественную политику в отношении Украины, чем венгерское правительство. Она осудила российскую агрессию против Украины. Недавно лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои заявил, что его партия намерена оккупировать Закарпатье, если Украина "падет". Он заявил это во время выступления, где обвинял американцев, включая Сороса, в войне в Украине.

Также Венгрия постоянно блокировала решения ЕС о предоставлении помощи Украине. Поэтому Евросоюз готовил план экономических санкций против Венгрии за невыполнение условий предоставления помощи Украине. Такое решение побудило Венгрию пойти на компромисс относительно помощи.

Кроме этого, 29 января в Ужгороде состоялась встреча между Кулебой, Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. После встречи Сийярто заявил, что Венгрия признает и уважает территориальную целостность Украины. Основной темой переговоров стали права венгерского нацменьшинства в Украине, Венгрия представила перечень пунктов для изменений в законах и актах Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.