Силовики нагрянули с обысками в фирмы родственников Медведчука и Козака

Виктор Медведчук / УНИАН

Правоохранительные органы проводят ряд следственных действий на территории Закарпатской и Львовской областей в рамках расследования уголовных производств о незаконном завладении и получении в аренду участков земли.

Обыски проходят в структурах местных органах власти и на предприятиях, связанных с родственниками народных депутатов от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и Тараса Козака, рассказали агентству Интерфакс-Украина в Офисе генерального прокурора.

В сообщении подчеркивается, что ведется расследование дела о незаконном выведении из госсобственности земельного участка фирмой Спорт-тур, принадлежащей инвестиционной компании, конечным бенефициаром которой является супруга Медведчука Оксана Марченко.

"Проведено около десятка обысков в органах власти Закарпатской области и на территории спортивно-оздоровительного комплекса", - сказали в ведомстве.

Также, как проинформировали в Офисе генпрокурора, расследуется дело о незаконном получении в аренду земельного участка во Львовской области фирмой Керамбуд, которую связывают с родственниками народных депутатов. На данном предприятии также проводились следственные действия.

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