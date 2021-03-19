Силовики нагрянули с обысками в фирмы родственников Медведчука и Козака

Ведется расследование дела о незаконном выведении из госсобственности земельных участков.
Правоохранительные органы проводят ряд следственных действий на территории Закарпатской и Львовской областей в рамках расследования уголовных производств о незаконном завладении и получении в аренду участков земли.
Обыски проходят в структурах местных органах власти и на предприятиях, связанных с родственниками народных депутатов от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и Тараса Козака, рассказали агентству Интерфакс-Украина в Офисе генерального прокурора.
В сообщении подчеркивается, что ведется расследование дела о незаконном выведении из госсобственности земельного участка фирмой Спорт-тур, принадлежащей инвестиционной компании, конечным бенефициаром которой является супруга Медведчука Оксана Марченко.
"Проведено около десятка обысков в органах власти Закарпатской области и на территории спортивно-оздоровительного комплекса", - сказали в ведомстве.
Также, как проинформировали в Офисе генпрокурора, расследуется дело о незаконном получении в аренду земельного участка во Львовской области фирмой Керамбуд, которую связывают с родственниками народных депутатов. На данном предприятии также проводились следственные действия.
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Обыски в сети АЗС Glusco
- Ранее правоохранители провели масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций, которые в "тени" реализовали некачественное топливо.
- Правоохранители установили, что организаторы схемы уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли около 240 млн грн ущерба.
- Прошло более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, на 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и в 2 отделах таможенного оформления.
- Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).