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Силы спецопераций разнесли позицию вражеских протитанкистов: яркое видео

20 мая 2022, 15:05

Украинские бойцы попали с первого выстрела, вражеские противотанкисты уничтожены вместе с только что привезенным боекомплектом.

Стугна
Россияне не успели подвезти боекомплект к своим ПТРК / Коллаж: Главред

Силы специальных операций Украины опубликовали видео, как наши бойцы уничтожили позицию российских войск, которые пытались подвезти боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов.

"На одном из участков фронта наши воины увидели, как питушина армия (речь идет о Вооруженных Силах РФ, - ред.) подвезли боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов. Быстро оценив обстановку, операторы ССО без проволочек атаковали первыми. Ракетами украинского ПТРК с первого выстрела метко поразили позицию вражеских противотанкистов, уничтожив их вместе с только что привезенным боекомплектом", - говорится в посте на канале Стратком ВСУ.

Читайте такжеУкраинские военные красиво уничтожили вражеский ПТРК "Штурм-С": мощное видеоНа видео видно, как ракета с приличного расстояния попадает в единицу вражеской техники, после чего беспилотник фиксирует мощный взрыв боекомплекта.

"В дуэли "птуристов" одержали победу операторы ССО Украины", - отметили в ВСУ.

Напомним, на официальной Facebook-странице бригады имени короля Даниила опубликовали видео, на котором видно, как взрывается боекомплект боевой машины вражеской пехоты. Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады из отечественного ПТРК "Стугна" успешно поразили российскую БМП.

"Детонация боекомплекта БМП-2 после успешной работы расчета противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" Королевской бригады в Луганской области. А башня боевой машины оккупантов, весом более 2 тонн, славно взлетела в воздух", - говорится в сообщении.

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