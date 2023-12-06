Ситуация критическая, о контрнаступлении ВСУ уже речь не идет - Горбач

Украинские военные вынуждены перейти к фазе обороны, так как для контрнаступления нет оружия и боеприпасов.

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Украина в тяжелой ситуации из-за отсутствия нового пакета помощи от США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Главред

Конгресс США до сих пор не принял решение о военной помощи Украине. Из-за этого у США уже заканчиваются средства, что загнало Украину в критическую ситуацию. Недостаток оружия привело к тому, что у ВСУ уже нет возможности идти в контрнаступление. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Он убежден, что республиканцы понимают всю сложность ситуации и сознательно создают её, ведь для них важнее, чтобы власти поддержали их позицию по миграции, а Украина задействована в их "игре".

"То, что средства на этот год заканчиваются – правда. Не думаю, что это катастрофично для нас, но мы видим и понимаем, что мы переходим к фазе обороны, и о наступлениях уже речь не идет – для них у нас нет оружия и боеприпасов. Если Соединенные Штаты длительное время будут парализованы, в каких-то особо критических моментах мы можем получить помощь от других стран (прежде всего, от Европейского Союза). Но это, конечно, делает нашу победу очень призрачной", - говорит Горбач. видео дня

Аналитик считает, что без американской помощи Украина может проиграть войну, если это все затянется надолго.

"Любые задержки будут негативно влиять на ситуацию на фронте", - добавил Горбач.

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Задержка помощи Украине от США

Дипломат Валерий Чалый рассказал о проблемах из-за задержки помощи от США и заявил, что ВСУ останутся без оружия, если эту помощь не выделят. Он убежден, что этого оружия хватит украинским военным лишь до лета 2024 года.

Позже в США сделали громкое заявление о военной помощи Украине и признались, что поставки оружия могут прекратиться, если Конгресс США не примет решение о финансировании. Сейчас Конгресс решает, продолжать ли поддержку Украины или "игнорировать уроки истории и позволить Путину преобладать", говорит советник президента США Джо Байден по вопросам безопасности Джейк Салливан.

5 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак прямо заявил, что Украина рискует проиграть войну, если США не выделят новый пакет военной помощи. Без этого оружия у ВСУ не будет возможности освободить оккупированные территории.

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