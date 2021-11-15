"Ситуация нехорошая": у Зеленского предупредили о высоких рисках вторжения РФ

Алексей Арестович / Скриншот

Впервые с 2014 года уровень военной опасности — политической и гибридной — сопоставим с ситуацией конца 2013 — начала 2014 года, когда Россия готовились захватывать Крым, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Ситуация нехорошая, сразу скажу", - подчеркнул он в эфире канала Дом.

Вместе с тем собеседник напомнил о недавнем подписании Хартии о стратегическом партнерстве между США и Украиной из 12 пунктов по безопасности.

"Судя по переговорам, которые в США провела украинская делегация, там прекрасно понимают опасность. Недаром идет усиление группировки в Черном море. Они готовятся к различным возможным сценариям в этом регионе", - подчеркнул он.

Советник главы ОП также обратил внимание на тесное взаимодействие Украины в региональном масштабе.

"То есть украинское руководство очень тесно взаимодействует с руководством Польши и стран Балтии. И предпринимает определенные меры, в частности, 8,5 тыс. правоохранителей перебрасываются на украинско-белорусскую границу с готовностью отражать перенаправленный российскими и белорусскими спецслужбами поток мигрантов на северную границу Украины", - добавил Арестович.