Языковой скандал в Одессе: магазин Артель у Машковичей прекратил работу

Артель у Машковичей временно закрыт из-за угроз в адрес магазина и владельца / facebook.com/Imashkevic/

Одесский ресторатор, владелица магазина еврейской кухни Артель у Машковичей Ирина Машкевич решила временно приостановить работу своего заведения из-за угроз, которые возникли вследствие инцидента, связанного с вступлением в силу нормы закона закона о переходе сферы обслуживания на украинский язык. Предпринимательница заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы и Израильское посольство.

Как рассказала она в эфире 7 канала, работа заведения приостановлена из-за угроз и будет возобновлена только после того, как скандальную ситуацию удастся урегулировать.

"На данный момент мы не работаем вообще, на сегодняшний день я не имею такой возможности. Я не знаю, кто у меня завтра закажет доставку, расскажет о массовом отравлении, о волосах или о стекле в моей еде. Я этого ожидаю, мне это обещали. Поэтому я вынуждена приостановить работу, пока вся эта ситуация не уляжется", - сказала Машкевич.

Кроме того, по словам женщины, угрозы также поступают и в адрес ее семьи. Прецеденты фиксируются, она намерена обратиться за помощью в правоохранительные органы.Читайте такжеОбслуживание по-новому: что и как меняет языковой закон Украины с января

"Угрожают моим детям, угрожают моим родителям поджогами и расправой. Сегодня в 8 утра звонили. Я это всё фиксирую, у меня в телефоне уже стоит режим записи. Это абсолютно всё будет передано в надлежащие органы", - добавила предпринимательница.

Языковой скандал в Одессе

Скандал с магазином доставки еврейских блюд в Одессе Артель у Машковичей произошел в субботу, 16 января, когда вступила в силу норма закона об украинском языке, которая предусматривает переход сферы обслуживания на государственный язык.

На странице магазина в Facebook был опубликован пост на украинском языке русскими буквами, что стало причиной скандала. Пост набрал более 1,6 тыс. комментариев. Позже администрация магазина заявила, что им угрожают поджогом и физической расправой за издевательство над украинским языком.

Закон об украинском языке