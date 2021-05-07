Скандал с диссертацией Кивы: в МАУП выдвинули громкое обвинение

Илья Кива / УНИАН

В Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) начали служебное расследование в связи с вмешательством в работу официального сайта и размещения на нем информации, касающейся научных работ народного депутата от Оппозиционной платфрмы – За жизнь Ильи Кивы.

При этом в МАУП опровергли информацию о том, что добавили в сборники научно-практических конференций за 2018−2019 годы материалы выступлений Кивы, которых там раньше не было, сообщает Нromadske.

В МАУП пояснили, что уже проводят служебное расследование и обнаружили, что посторонние разместили в одной из рубрик на официальном сайте академии "сфальсифицированные варианты сборников", в частности, туда добавили публикации, которых до этого не было. Отредактированные варианты сборников удалили с сайта МАУП, сейчас они недоступны.

В академии уточнили, что с 2018 и 2019 годов не вносили никаких изменений в сборники — это делает невозможными любые фальсификации с их текстами. Они опубликованы на сайте библиотеки имени Ярослава Мудрого (доступны по первой ссылке и второй ссылке). Как отмечает издания, в обоих сборниках нет упоминаний о выступлениях Кивы.

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Ранее журналисты Bihus.Info рассказали, что МАУП якобы опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Ильи Кивы, которых раньше не было.

Скандал с диссертацией Кивы: