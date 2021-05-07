Скандал с диссертацией Кивы: в МАУП выдвинули громкое обвинение

Отредактированные варианты сборников с материалами Ильи Кивы удалили с сайта МАУП.
В Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) начали служебное расследование в связи с вмешательством в работу официального сайта и размещения на нем информации, касающейся научных работ народного депутата от Оппозиционной платфрмы – За жизнь Ильи Кивы.
При этом в МАУП опровергли информацию о том, что добавили в сборники научно-практических конференций за 2018−2019 годы материалы выступлений Кивы, которых там раньше не было, сообщает Нromadske.
В МАУП пояснили, что уже проводят служебное расследование и обнаружили, что посторонние разместили в одной из рубрик на официальном сайте академии "сфальсифицированные варианты сборников", в частности, туда добавили публикации, которых до этого не было. Отредактированные варианты сборников удалили с сайта МАУП, сейчас они недоступны.
В академии уточнили, что с 2018 и 2019 годов не вносили никаких изменений в сборники — это делает невозможными любые фальсификации с их текстами. Они опубликованы на сайте библиотеки имени Ярослава Мудрого (доступны по первой ссылке и второй ссылке). Как отмечает издания, в обоих сборниках нет упоминаний о выступлениях Кивы.
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Ранее журналисты Bihus.Info рассказали, что МАУП якобы опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Ильи Кивы, которых раньше не было.
Скандал с диссертацией Кивы:
- 26 апреля народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.
- Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
- Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.
- Журналисты Bihus.Info изучили диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.
- Народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина, которая является членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины, заявила, что диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование.