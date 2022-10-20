Сколько по закону должны отслужить мобилизованные во время военного положения: объяснение адвоката

Белый билет, военкомат / коллаж фото УНИАН

В Украине уже восьмой месяц идет общая мобилизация, во время которой призыву на военную службу подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие оснований для отсрочки или увольнения. Об этом напомнила участница волонтерского движения "Адвокаты ВСУ" и адвокат Ольга Дурнопьянова, сообщает специализированный портал "Право-юа".

Юрист напоминает, что статья 23 Закона № 2232-ХІІ "О воинской обязанности и военной службе № 2232-ХІІ", и "Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ" определяют сроки военной службы таким образом

часть 7 статьи 23 закона говорит, что для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период установленный срок военной службы — вплоть до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

часть 9 статьи 23 закона № 2232-ХІІ говорится ‒ во время действия особого периода, а именно с момента введения военного положения (наступление военного времени), для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, установленный статьей 23 закона, военная служба продолжается сверх установленных сроков — до объявления демобилизации, кроме случаев, определенных пунктами "б", "в", "г" части 2, пунктами "б", "в", "г", "ґ", "д", "е" часть 3 статьи 26 вышеуказанного закона.

Мобилизация в Украине во время военного положения

Напомним, Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.

15 августа Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию до 21 ноября.

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