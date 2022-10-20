УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сколько по закону должны отслужить мобилизованные во время военного положения: объяснение адвоката

20 октября 2022, 18:30

Как говорит адвокат Ольга Дурнопьянова, есть два основных документа, которые регулируют призыв в украинскую армию во время военного положения.

Белый билет, военкомат
Белый билет, военкомат / коллаж фото УНИАН

В Украине уже восьмой месяц идет общая мобилизация, во время которой призыву на военную службу подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие оснований для отсрочки или увольнения. Об этом напомнила участница волонтерского движения "Адвокаты ВСУ" и адвокат Ольга Дурнопьянова, сообщает специализированный портал "Право-юа".

Юрист напоминает, что статья 23 Закона № 2232-ХІІ "О воинской обязанности и военной службе № 2232-ХІІ", и "Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ" определяют сроки военной службы таким образом

  • часть 7 статьи 23 закона говорит, что для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период установленный срок военной службы — вплоть до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;
  • часть 9 статьи 23 закона № 2232-ХІІ говорится ‒ во время действия особого периода, а именно с момента введения военного положения (наступление военного времени), для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, установленный статьей 23 закона, военная служба продолжается сверх установленных сроков — до объявления демобилизации, кроме случаев, определенных пунктами "б", "в", "г" части 2, пунктами "б", "в", "г", "ґ", "д", "е" часть 3 статьи 26 вышеуказанного закона.

Мобилизация в Украине во время военного положения

Напомним, Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.

15 августа Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию до 21 ноября.

Другие новости:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:18

Они готовят имитацию наступления

19:12

"Мы этого точно не заказывали": Зеленский о причастности Украины к подрыву Крымского мостаВидео

19:00

Гороскоп на завтра 21 октября 2022: Львам – деньги, Девам – сплетни, Скорпионам – потериВидео

18:47

В Минобороны РФ эпично признались в использовании иранских дронов: подвел микрофонВидео

18:36

Пугачева продолжает зарабатывать на россиянах: в сети показали сапожки от "Аллы"

Реклама
18:35

Армия Украины за 6 недель может освободить Херсон и продвинуться на Луганщине – разведка СШАВидео

18:30

Сколько по закону должны отслужить мобилизованные во время военного положения: объяснение адвоката

18:20

"Очень нужен Украине": Пономарев рассказал, выживет ли Крымский мостВидео

17:58

Выпала из окна 8 этажа и чудом выжила: в Одессе 14-летняя девочка хотела совершить самоубийство

17:47

Пономарев рассказал, сколько в армии РФ осталось ракетВидео

17:44

"Путин, чтоб ты умер": Сердючка в Польше сплясала на сцена и пожелала смерти диктаторуВидео

17:31

Вся правда о российских ракетах: рассказывает боец ПВОВидеоблоги

17:24

Украину накроет мороз -8: синоптики рассказали о диком циклонеВидео

17:19

В Харьковской, Сумской и Полтавской областях объявили о веерных отключениях электроэнергииВидео

17:13

Как утеплить деревянные окна: лучшие способы и советыВидео

17:06

Евровидение-2023 в Ливерпуле: опубликован официальный список стран-участницВидео

17:03

Где-то на заднем плане должен смеяться Борис Джонсонмнение

16:43

Появились графики отключения электроэнергии в Украине: как узнать, когда у вас отключат свет

16:29

Россия бросает войска на Херсонщину и попытается остановить наступление ВСУ – ГенштабВидео

16:26

Приметы на 21 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы все деньги не потерятьВидео

Реклама
16:19

Орбакайте могла быть донором биоматериала для рождения двойняшек Пугачевой и Галкина

16:10

Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецептВидео

16:03

Глава МИД Эстонии послал кремлевского диктатора Путина в ад

15:54

Как почистить шторы, не снимая: 5 быстрых способов, о которых многие не догадываются

15:50

Популярная российская актриса сбила насмерть женщину

15:45

ЕС ввел жесткие санкции против Ирана из-за убийства украинцев "шахидами"Видео

15:40

Премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставкеВидео

15:24

Слишком хороша для него: супермодель Белла Хадид против романа своей сестры Джиджи и Ди КаприоВидео

15:19

Оккупанты могут снова напасть из Беларуси, но цель не Киев – ГенштабВидео

15:14

Украина ударила новыми санкциями по России: в списках – окружение Путина и их родственникиВидео

15:06

Слезы Поляковой и жестокие дуэты близких друзей: что зрители увидят в 8 выпуске шоу Голос країни-12Видео

14:45

Война закончится в следующем году, но только после смерти Путина - ПономарёвВидео

14:39

Просто уничтожил: Потап ярко "поздравил" Соловьева з днем рождения

14:32

Успокоится за 5 секунд: что делать, если маленький ребенок постоянно плачетВидео

14:27

Учительница столичной гимназии утверждала, что Киев - собственность Москвы: ей сообщили о подозрении

14:26

Весна 2023 года будет интересной: экстрасенс спрогнозировал месяц, в котором стихнут бои в УкраинеВидео

14:18

Будет бить ракетами не только по ТЭС: экс-депутат Госдумы назвал следующие цели Путина в УкраинеВидео

13:46

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2022 – самые лучшие дни для новой прически и окрашивания

13:44

"Мы плывем!": оккупанты хвастаются в соцсетях бегством на правый берег ХерсонщиныВидео

13:43

Вкусный и быстрый ужин, когда в доме нет света: рецепт за пару минутВидео

Реклама
13:39

"Люди в России не кончаются": Пономарев спрогнозировал, надолго ли хватит РФ в затяжной войнеВидео

13:38

Гороскоп Таро на ноябрь 2022: Овнам - деньги, Тельцам - несказанная удача, Близнецам - кража

13:34

Доллар "сдулся": что происходит в украинских обменниках и банкахВидео

13:08

Ждет полный переполох: почему нельзя ходить по мокрому полу в доме после уборкиВидео

12:49

"Люк Скауйокер" из "Звездных войн" помог собрать для Украины 500 дронов

12:44

Евровидение-2023: третья страна-участница отказалась от конкурса в Ливерпуле

12:33

"Разочарование всей Украины": Лорак выпустила новую песню. Снова на русском

12:32

Илья Пономарёв: Война закончится в 2023-ем, но не в Украине – добивать врага придётся в МосквеВидео

12:23

Как быстро высушить одежду: ускоренный способ от шотландских хозяек

12:17

Стальные нервы: в Николаеве мужчина улегся и загорал прямо во время воздушной тревоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять