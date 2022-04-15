Сколько продлится война в Украине: в США дали новый прогноз

Война в Украине / Главред

Война в Украине не завершится очень быстро. Как заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, официальный Вашингтон считает, что война России против Украины может продлиться до конца 2022 года.

Американский телеканал CNN со ссылкой на информацию источников сообщает, что многие из официальных лиц, беседовавших с журналистами, подчеркнули, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться война.

"Но несколько официальных лиц заявили, что нет никаких признаков того, что конечные цели президента России Владимира Путина изменились, и маловероятно, что он будет преследовать дипломатические переговоры, если только не столкнется с военным поражением", - говорится в сообщении.

СМИ сообщают, чем дольше будет продолжаться война, тем более жестокими будут гуманитарные потери для народа Украины.

"Официальные лица подчеркнули, что международное сообщество, скорее всего, будет продолжать оказывать поддержку Украине на высоком уровне, они признали, что могут возникнуть очень реальные практические проблемы в отношении вооружений, которые необходимо будет решать по мере того, как война продолжается", - сообщили журналисты.

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Советник по национальной безопасности Джейк Салливан 14 апреля заявил, что боевые действия в Украине, вероятно, будут "затяжными" и будут продолжаться "месяцы или даже дольше".

В Конгрессе также сравнивают нынешнюю войну в Украине с Корейской, которая длилась три года.

Европейские чиновники прогнозируют, что боевые действия на востоке Украины, где, как ожидается, российские войска начнут новое наступление, могут длиться от четырех до шести месяцев, а затем привести к тупиковой ситуации.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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