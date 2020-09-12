"Скорая" будет приезжать быстрее: в Минздраве анонсировали изменения

С 2021 года все вызовы будут делить на четыре типа.
В последующие несколько лет в Украине планируют улучшить показатели времени прибытия бригады скорой помощи на вызов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степановна брифинге 12 сентября.
В частности, планируется увеличить показатель времени приезда бригады "скорой" к пациенту с 31% сейчас до 60% - в 2021 году, 75% - 2022 году и 85% - в 2023 году.
Кроме того, со следующего года все вызовы будут делить на четыре типа с точки зрения экстренной медицинской помощи:
- критический;
- экстренный;
- неотложный;
- непрофильный.
"Это напрямую влияет на время проезда. Если это критический вызов, то "скорая" должна быть практически мгновенно на месте", - рассказал Степанов.
По словам главы Минздрава, в 2021 году планируется изменить принцип, по которому автомобили скорой помощи направляют на вызовы - с территориального, который действует сейчас, на экстерриториальный, когда машина может выезжать за пределы области. То есть на вызов будут направлять авто, которое находится ближе всего к месту вызова.
Министр добавил, что запланировано и повышение зарплат работникам экстренной медпомощи:
- водителю, который должен быть медицинским техником, - до 12 тыс. грн;
- фельдшеру - до 17 тыс. грн;
- врачу - не менее 20 тыс. грн.
Отметим, на данный момент около 67% машин скорой помощи не приезжают на вызов вовремя. Установленные нормативы составляют 10 минут по городу и 20 минут - за городом. За это время должны доезжать не менее 75% "скорых".
Напомним:
- В Украине подняли тариф на вызов бригады экстренной медицинской помощи почти в полтора раза. Теперь скорая будет приезжать за 163 грн (ранее было 112 грн).
- Ранее в Минздраве объявили о реформе скорой помощи и рассказали, при каких условиях будут приезжать медики. Как сообщают в профильном ведомстве, службу скорой помощи ждет полноценная реформа.