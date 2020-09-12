"Скорая" будет приезжать быстрее: в Минздраве анонсировали изменения

На данный момент около 67% машин скорой помощи не приезжают на вызов вовремя / УНИАН

В последующие несколько лет в Украине планируют улучшить показатели времени прибытия бригады скорой помощи на вызов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степановна брифинге 12 сентября.

В частности, планируется увеличить показатель времени приезда бригады "скорой" к пациенту с 31% сейчас до 60% - в 2021 году, 75% - 2022 году и 85% - в 2023 году.

Кроме того, со следующего года все вызовы будут делить на четыре типа с точки зрения экстренной медицинской помощи:

критический;

экстренный;

неотложный;

непрофильный.

"Это напрямую влияет на время проезда. Если это критический вызов, то "скорая" должна быть практически мгновенно на месте", - рассказал Степанов.

По словам главы Минздрава, в 2021 году планируется изменить принцип, по которому автомобили скорой помощи направляют на вызовы - с территориального, который действует сейчас, на экстерриториальный, когда машина может выезжать за пределы области. То есть на вызов будут направлять авто, которое находится ближе всего к месту вызова.

Министр добавил, что запланировано и повышение зарплат работникам экстренной медпомощи:

водителю, который должен быть медицинским техником, - до 12 тыс. грн;

фельдшеру - до 17 тыс. грн;

врачу - не менее 20 тыс. грн.

Отметим, на данный момент около 67% машин скорой помощи не приезжают на вызов вовремя. Установленные нормативы составляют 10 минут по городу и 20 минут - за городом. За это время должны доезжать не менее 75% "скорых".

Напомним: