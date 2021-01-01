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"Скорая" будет приезжать по-новому: что изменилось с 1 января

1 января 2021, 16:11
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Медики теперь должны добираться к пациенту за 10-20 минут.

коронавирус
Скорая помощь в Украине будет приезжать по-новому / Фото Reuters

С 1 января 2021 года вступают в силу новые нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия.

Об этом говорится в Постановлении Кабинета министров № 1271 от 16 декабря 2020 г.

Вызвать скорую помощь можно будет по номеру экстренной медицинской помощи 103, по единому телефонному номеру системы экстренной помощи населению 112.

Согласно документу, все вызовы будут делить на четыре типа с точки зрения экстренной медицинской помощи:

  • критический;
  • экстренный;
  • неэкстренный;
  • непрофильный.

Определяет тип диспетчер в зависимости от состояния пациента и обстоятельств, которые стали причиной для вызова медиков.

Критический вызов

Если вызов критический, то норматив прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия составляет 10 минут с момента поступления обращения.

Допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 25 процентах случаев. Причиной задержки прибытия бригады медиков могут стать усложненное дорожное движение, метеорологические условия, сезонные особенности, эпидемиологическая ситуация и т.п.

Экстренный вызов

Норматив прибытия бригад скорой помощи на место происшествия по обращениям, относящимся к категории экстренных, составляют 20 минут с момента поступления обращения. В таких случаях, учитывая вышеуказанные осложненные обстоятельства, допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 15 процентах случаев.

Неэкстренный вызов

В случае поступления обращения, которое относится к категории неэкстренных, диспетчер рекомендует пациенту обратиться к врачу, который оказывает первичную медицинскую помощь или в ближайшее отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи.

Также такое обращение может быть передано в дежурный центр первичной медико-санитарной помощи соответствующей административно-территориальной единицы. Если такой возможности нет, диспетчер направляет к пациенту бригаду, которая не выполняет критические или экстренные вызовы.

Непрофильный вызов

Если вызов относится к категории непрофильных, диспетчер рекомендует пациенту обратиться к семейному врачу, с которым заключена декларация. В случае необходимости предоставляется дистанционная медицинская консультация.

Напомним:

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