Слава Украине: на Николаевщине жители оккупированного города вышли на протест против оккупантов

Жители города Снигиревка, что в Николаевской области, обратились к украинцам и осудили проведение псевдореферендума "за присоединение к России".
Жители города Снигиревка (Николаевская область) и окрестных сел, которые находятся под временной оккупацией русских агрессоров, обратились к украинцам и осудили проведение псевдореферендума - "за присоединение к России". Такое видео опубликовал в Telegram-канале известный блогер Денис Казанский.
"Снегиревский край всегда был и будет Украиной. В российскую федерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть. Призываем жителей Снигиревки и близлежащих сел Снигиревской ОТГ не идти на референдум и не участвовать в незаконном проведении референдума. Слава Украине! На видео люди, которые находятся в Новом Буге Николаевской области и являются временно перемещенными лицами, призвали жители Снигиревщины, которые остались дома под оккупацией, не идти на псевдореферендум", ‒ рассказали жители.
Обстрелы Николаева
Напомним, ранее в Николаеве снова раздались мощные взрывы. Жителей призвали пройти в укрытия. Позже стало известно, что из-за обстрела 2 человека погибли и 5 получили ранения.
Оккупанты стреляли по центру города. Известно о попадании в жилые дома и учебные заведения. В городе насчитали 9 "прилетов" оккупантов.
Во время обстрелов коммунальные службы начали убирать завалы и расчищать улицы. Также появилось видео с места обстрела Николаева.
Отметим, в ночь на 25 августа в Николаеве были слышны звуки взрывов. Перед этим в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.
Враг бил по городу из зенитно-ракетных комплексов С-300. По предварительным данным войска РФ выпустили по Николаеву не менее 10 ракет. Оккупанты начали обстреливать Николаев около 3 часов ночи. Ракеты по мирным жителям запускали с территории временно оккупированной Херсонской области.
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