РФ ударила ракетами по многоэтажкам Николаева: есть погибшие и раненые

РФ обстреляла Николаев ракетами / Facebook/DSNSMYKOL

Николаев в ночь на среду, 14 сентября, подвергся массированному рактеному обстрелу российских оккупантов, в результате есть жертвы.

Из-за ночных обстрелов Николаева погибли два человека, трое - получили ранения, сообщила в Telegram председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Она напомнила, что сегодня ночью были нанесены ракетные удары по разным районам Николаева.

Видео дня

По словам председателя облсовета, повреждены и частично разрушены жилые многоэтажки, офисный центр, школа в центре города и другие здания.

"Ни одно из мест попадания ракет не имеет отношения к военным объектам и там даже вблизи их нет. На сейчас уже известно о двух погибших и трех раненых в результате ночного обстрела города", - отметила Замазеева.

Она также уточнила, что под удары попали населенные пункты Баштанского района.

В частности, обстрелы зафиксированы на территории Широковской и Березнеговатской громад, в результате чего повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

/ Facebook/DSNSMYKOL

"Всего по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 708 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 92 пострадавших получили помощь амбулаторно", - сообщила глава облсовета.

Обстрелы Николаева

Напомним, ранее в Николаеве снова раздались мощные взрывы. Жителей призвали пройти в укрытия. Позже стало известно, что из-за обстрела 2 человека погибли и 5 получили ранения.

Оккупанты стреляли по центру города. Известно о попадании в жилые дома и учебные заведения. В городе насчитали 9 "прилетов" оккупантов.

Во время обстрелов коммунальные службы начали убирать завалы и расчищать улицы. Также появилось видео с места обстрела Николаева.

Отметим, в ночь на 25 августа в Николаеве были слышны звуки взрывов. Перед этим в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Враг бил по городу из зенитно-ракетных комплексов С-300. По предварительным данным войска РФ выпустили по Николаеву не менее 10 ракет. Оккупанты начали обстреливать Николаев около 3 часов ночи. Ракеты по мирным жителям запускали с территории временно оккупированной Херсонской области.

Читайте также: