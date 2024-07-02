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Смерть от рук киллеров: в Киеве умер казахстанский оппозиционер Айдос Садыков

Алексей Тесля
2 июля 2024, 09:20
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Айдос Садыков 13 дней боролся за жизнь в реанимации, сообщила его жена.
Садыков
Айдос Садыков умер в Киеве / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/sadykovanatalya, Pixabay

В Киеве умер казахстанский оппозиционный журналист Айдос Садыков, который находился в коме после совершенного на него покушения.

"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 03:00 по Киеву. Мой любимый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров", — написала жена журналиста в Facebook.

По ее словам, Садыков 13 дней боролся за жизнь в реанимации, но "чуда не произошло" и раненный скончался.

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При этом жена Садыкова обвинила в убийстве оппозиционера президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

"Его смерть на совести Токаева", — добавила Садыкова.

Убийство Садыкова – подробности

18 июня было совершено покушение на Садыкова в Киеве. Один из подозреваемых подошел к машине пострадавшего, произвел выстрел, а его подельник наблюдал за ситуацией вокруг дома, после этого они покинули место преступления. Садыков был госпитализирован.

После этого Голосеевский районный суд Киева заочно избрал двум гражданам Казахстана меру пресечения в виде содержание под стражей. В Киевской городской прокуратуре установили, что подозреваемые в покушении на Садыкова прибыли на территорию Украины 2 июня, пересекая польско-украинскую границу. В столице они арендовали квартиру и приобрели автомобиль. За потерпевшим некоторое время наблюдали, изучая его маршруты.

Кто такой Айдос Садыков

Проводил расследования о связях чиновников с ОПГ, участвовал в акции протеста за отставку Нурсултана Назарбаева, освобождение политзаключенных. В Казахстане он был приговорен к двум годам заключения, хотя он утверждал, что уголовные дела против него были сфабрикованы. В начале 2014 года власти возбудили дело против его жены, и супруги вместе с детьми уехали из Казахстана, поселившись в Киеве, где руководил медиаресурсом БАСЕ, критикующий президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за пророссийскую позицию. Находясь в Киеве, он продолжил поддерживать казахстанских оппозиционеров, а также поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года, когда для их подавления в страну были введены войска ОДКБ. Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены в розыск в РК по обвинению в разжигании вражды, пишет orda.kz.

Что известно о подозреваемых в убийстве Садыкова

Национальная полиция Украины сообщила о международном розыске двух граждан Казахстана, которые заочно уведомлены о подозрении в покушении на убийство журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве. Подозреваются в причастности к преступлению граждане Казахстана Жаканбаев и Каратаев.

Наталья Садыкова написала в соцсетях, что один из подозреваемых — сотрудник полиции. В МВД Казахстана в ответ заявили, что Каратаев еще в январе 2019 года был якобы уволен из органов внутренних дел.

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/ Нацполиция

Также сообщалось, что в Казахстане задержан Алтай Жаканбаев, подозреваемый в покушении на убийство журналиста-Айдоса Садыкова. Однако позднее председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев отрицал, что власти страны были заинтересованы в убийстве Садыкова. Ашимбаев также заявил, что Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на журналиста. По его словам, это принцип государства.

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