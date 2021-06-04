Смертельное поражение Путина: Каспаров объяснил, что заставит РФ уйти с Донбасса

Владимир Путин / Reuters

Российский оппозиционер Гарри Каспаров рассказал о том, что заставит президента РФ Владимира Путина отказаться от продолжения агрессии на востоке Украины.

"Дестабилизация на Донбассе прекращается очень просто, когда Америка объявляет о том, что она поставляет Украине современное оружие, дестабилизация заканчивается немедленно", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

Российский оппозиционер убежден в том, что как только станет очевидно, что цена агрессии слишком высока, РФ откажется от агрессии против Украины.

"В этом плане диктаторы ведут себя как мафиози, как бандиты, они готовы нападать, когда считают, что не будет ответа. Любые договоренности не стоят бумажки, на которой они подписаны. Как только Путин сочтет, что у него есть какой-то интерес и выгода к развязыванию нового этапа войны, он это будет делать, если будет считать, что Украина слаба, и он может захватить какие-то новые территории. Договоренность абсолютно бессмысленна", - уверен он.

Каспаров добавил, что ничто не может оказаться более смертельным для Путина, чем поражение в Украине и Беларуси.

"В Украине Запад потихоньку начинает осознавать это, но, тем не менее, все равно еще далеко до того момента, когда Украина получит полную безоговорочную поддержку как линия фронта сегодня с путинской диктатурой", - резюмировал он.

Напомним, ранее Каспаров заявил о том, что вероятность развязывания РФ военного конфликта с Украиной будет зависеть от ряда факторов.

По его мнению, не в последнюю очередь это нужно режиму Владимиру Путина для того, что тема с посадкой Алексея Навального в тюрьму ушла из повестки дня.