Смертность в Украине резко возросла: появилась печальная статистика

В ноябре-2020 число умерших по сравнению с ноябрем-2019 выросло на 35%.
Государственная служба статистики обнародовала статистику смертности в Украине за 2020 год.
Так, за 11 месяцев 2020 года в Украине умерло 549 тысяч человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом родилось – 268,9 тыс., что на 6,2% меньше.
В ноябре прошлого года зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с ноябрем 2019 года – на 35%, до 63,44 тыс. человек.
Число новорожденных в ноябре снизилось по сравнению с ноябрем позапрошлого года на 11,7% – до 21,62 тыс.
Октябрь стал пятым месяцем в 2020 году, когда число умерших превысило аналогичные данные 2019 года: первым был июнь с 8,4%, вторым – август с 3,9%, третьим – сентябрь с 15,4%, четвертым октябрь с 17,5%.
Согласно данным Госстата, в целом население Украины на 1 декабря 2020 года оценивалось в 41 млн 629,93 тыс. человек, что на 292,74 тыс., или на 0,7% меньше, чем годом ранее.
Смертность в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Врач-иммунолог Алла Волоха рассказала, почему смертность от коронавируса в Украине растет, хоть и статистика показывает снижение количества заболеваний COVID-19.
- По показателю смертности от коронавируса на миллион населения в Европе Украины располагается на 29-м месте. Этот показатель снизился по сравнению с весной нынешнего года.