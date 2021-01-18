Смертность в Украине резко возросла: появилась печальная статистика

Население Украины сократилось / УНИАН

Государственная служба статистики обнародовала статистику смертности в Украине за 2020 год.

Так, за 11 месяцев 2020 года в Украине умерло 549 тысяч человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом родилось – 268,9 тыс., что на 6,2% меньше.

В ноябре прошлого года зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с ноябрем 2019 года – на 35%, до 63,44 тыс. человек.

Число новорожденных в ноябре снизилось по сравнению с ноябрем позапрошлого года на 11,7% – до 21,62 тыс.

Октябрь стал пятым месяцем в 2020 году, когда число умерших превысило аналогичные данные 2019 года: первым был июнь с 8,4%, вторым – август с 3,9%, третьим – сентябрь с 15,4%, четвертым октябрь с 17,5%.

Согласно данным Госстата, в целом население Украины на 1 декабря 2020 года оценивалось в 41 млн 629,93 тыс. человек, что на 292,74 тыс., или на 0,7% меньше, чем годом ранее.

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