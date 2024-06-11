СМИ узнали странные подробности "смерти" предателя Мацегоры

Слухи о смерти предателя Украины, бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегоры распространил российский фейковый аккаунт, пишет издание Медиазона.
Отмечается, что аккаунт под видом родственницы Мацегоры, который начально и опубликовал информацию о его смерти, еще в апреле имел другой никнейм - Nik Bondar.
После этого о смерти Мацегоры без указания источника данных написали прокремлевские телеграм-каналы.
Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов, также не называя источника, "подтвердил" это "Суспiльне". Потом его слова заменили на "требует дополнительного уточнения".
Что такое "Медиазона"?
"Медиазона" – российское интернет-СМИ, основанное Петром Верзиловым и двумя членами российской панк-рок группы "Pussy Riot", Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой. Главный редактор – российский политический журналист Сергей Смирнов.
Основатели "Медиазоны" отметили, что кроме освещения российских судов, тюрем и т.п., интернет-СМИ было создано для заполнения полости, искусственно созданной Кремлем методом репрессий в отношении независимых медиа России.
Ликвидация Мацегоры - подробности
Во вторник, 11 июня, СМИ сообщали, что предатель Украины и коллаборант, бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора умер в московской больнице. Накануне в него стреляли. Утверждается, что бывший украинский чиновник умер, не приходя в сознание.
В ходе оккупации Купянска член ОПЗЖ и городской глава Мацегора принял "новую власть", а после освобождения населенного пункта бежал в Старый Оскол Белгородской области от украинского правосудия.
В России коллаборант работал директором ФОК "Георгиевский".
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