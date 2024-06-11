УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

СМИ узнали странные подробности "смерти" предателя Мацегоры

Яна Ставская
11 июня 2024, 22:45
196
В украинской разведке пока уточняют подробности.
СМИ узнали странные подробности
Умер ли Мацегора? Читайте на Главреде / Коллаж Главреда. Фото: российские паблики

Слухи о смерти предателя Украины, бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегоры распространил российский фейковый аккаунт, пишет издание Медиазона.

Отмечается, что аккаунт под видом родственницы Мацегоры, который начально и опубликовал информацию о его смерти, еще в апреле имел другой никнейм - Nik Bondar.

После этого о смерти Мацегоры без указания источника данных написали прокремлевские телеграм-каналы.

видео дня

Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов, также не называя источника, "подтвердил" это "Суспiльне". Потом его слова заменили на "требует дополнительного уточнения".

Что такое "Медиазона"?

"Медиазона" – российское интернет-СМИ, основанное Петром Верзиловым и двумя членами российской панк-рок группы "Pussy Riot", Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой. Главный редактор – российский политический журналист Сергей Смирнов.

Основатели "Медиазоны" отметили, что кроме освещения российских судов, тюрем и т.п., интернет-СМИ было создано для заполнения полости, искусственно созданной Кремлем методом репрессий в отношении независимых медиа России.

Ликвидация Мацегоры - подробности

Во вторник, 11 июня, СМИ сообщали, что предатель Украины и коллаборант, бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора умер в московской больнице. Накануне в него стреляли. Утверждается, что бывший украинский чиновник умер, не приходя в сознание.

В ходе оккупации Купянска член ОПЗЖ и городской глава Мацегора принял "новую власть", а после освобождения населенного пункта бежал в Старый Оскол Белгородской области от украинского правосудия.

В России коллаборант работал директором ФОК "Георгиевский".

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Купянск ГУР война России и Украины
Реклама

Главное за день

"РФ наладила огромное производство": Катков раскрыл мощности Украины и России

"РФ наладила огромное производство": Катков раскрыл мощности Украины и России

23:36 Украина
НАТО должно официально пригласить Украину: Польша требует решительных действий

НАТО должно официально пригласить Украину: Польша требует решительных действий

23:07 Мир
Украина получит 100 ракет для Patriot: Писториус объявил о мощном пакете помощи

Украина получит 100 ракет для Patriot: Писториус объявил о мощном пакете помощи

21:37 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось 22510

Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось

Почти 7-балльный шторм: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря 19960

Почти 7-балльный шторм: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ 6467

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ

Самый большой страх Путина : Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ 4447

"Самый большой страх Путина": Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ

Последние новости

00:11

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается

11 июня, вторник
23:36

"РФ наладила огромное производство": Катков раскрыл мощности Украины и России

23:07

НАТО должно официально пригласить Украину: Польша требует решительных действий

22:54

Принц Гарри ищет отдельный дом от Меган Маркл: что произошло

22:51

"Как будто все замерло": вдова Билоножко призналась, как переживает его смерть

Крен вправо. Почему результаты выборов в Европарламент не помогут ПутинуКрен вправо. Почему результаты выборов в Европарламент не помогут Путину
22:45

СМИ узнали странные подробности "смерти" предателя Мацегоры

21:56

Настя Каменских сообщила радостную новость - что случилось

21:50

Драка с "медиками" в ТЦК Одессы: в военкомате озвучили свою версию

21:41

Какие вещи нельзя стирать вместе ни в коем случае: правила, которые важно знать всем

Реклама
21:37

Украина получит 100 ракет для Patriot: Писториус объявил о мощном пакете помощи

21:34

"Жоржик-коржик, первый колокольчик!": в Сети появились первые фото внука Меладзе

20:44

"В 6 раз больше, чем в 2023 году": в ВСУ раскрыли успехи по производству БПЛА

20:34

Путинистка-жена Пескова внезапно вспомнила, что она - украинка: нелепая причина

19:59

Это тысячи дронов: командующий беспилотных сил перечислил цели для ударов БПЛА по России

19:33

РФ выжигает Часов Яр и Ивановское: в ВСУ раскрыли ситуацию в Донецкой области

19:19

Украина усиливает функции Госаудитслужбы, чтобы обеспечить прозрачное использование средств, предоставленных ЕС - Басалаева

19:16

Быстро испортится: зачем кофе хранить в холодильнике - малоизвестный секретВидео

19:10

По Рыживке и Сумской области: что нужно знатьмнение

19:02

Еще одна страна НАТО передает Украине ПВО: шансы баллистики РФ тают на глазах

19:00

"Чемодан-вокзал…" не помогли: в РФ "законсервировался" предатель Украины Мацегора

Реклама
18:58

На Харьковщине россияне стягивают подкрепление: Синегубов раскрыл о новых штурмах РФ

18:47

Маричка Падалко раскрыла подробности интимной жизни с Егором Соболевым

18:11

"Шурочки больше нет": на войне погибла известная стилистка Александра Рязанцева

18:03

Ситуация быстро меняется: свет 12 июня будут отключать в новые часы

17:50

Покровское направление в огне: в ВСУ рассказали о тяжелых боях на фронте

17:40

"Самый большой страх Путина": Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ

17:31

"В Харькове - период затишья": удары ВСУ по территории РФ защитили город

17:30

Как сказать на украинском "газировка": мало кто знает правильный ответВидео

17:14

Историческое обновление для IOS: Маск жестко раскритиковал интеграцию ChatGPT в Apple

16:40

"Воспитывал" ремнем: во Львове преподаватель военного вуза издевался над курсантами

16:35

Существует скрытая цель: полковник ВСУ объяснил причины провокации РФ в Рыжевке

16:32

В ближайшие дни Россия может начать резкое наступление на двух важных направлениях

16:30

Сколько дней можно хранить суп в холодильнике: ответ повара просто удивит

16:29

Дочь Славы Каминской госпитализировали за границей

16:16

В Одессе произошла массовая драка медиков и ТЦК: что стряслосьВидео

16:11

Многодетная Джамала показала своего новорожденного "третьего принца"

16:04

"Не знаю, как дальше": известный украинский холостяк отменил свадьбу

15:57

В Евросоюзе предложили продлить временную защиту для украинцев: названы сроки

15:43

Мобилизация, Taurus и переговоры с Россией: Зеленский посетил ШольцаФото

15:33

Дерибан в армии и уничтожение целей на миллиарды: россияне в истерике из-за потерь

Реклама
15:31

РФ может держать около Польши сотни атомных боеголовок: Путин готовится к новому нападению

15:25

Стало известно, кто стоит за блокированием строительства жилья для военных в Ужгороде

15:23

Кошачий тест на IQ: как за 5 минут понять, насколько умный ваш любимец

15:22

"Ситуация опасна": Ахтем Сеитаблаев признался, как оказался на костылях

15:08

Удары по ЗРК С-300 в Крыму: в ВСУ раскрыли последствия для россиян

14:52

Жара начнет отступать: стала известна дата резкого изменения погоды в Украине

14:33

Экономическое бронирование: юрист указал на "прорехи" в законе о мобилизации

14:30

Жена в "трауре": обвиненный в абьюзе Константин Войтенко женился во второй раз

14:10

Зеленский анонсировал "революцию" в генерации и быстрое восстановление мощностейФото

13:54

"ЕС должен начать переговоры": Украина на новом этапе вступления в Евросоюз

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять