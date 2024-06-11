СМИ узнали странные подробности "смерти" предателя Мацегоры

В украинской разведке пока уточняют подробности.

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Умер ли Мацегора? Читайте на Главреде / Коллаж Главреда. Фото: российские паблики

Слухи о смерти предателя Украины, бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегоры распространил российский фейковый аккаунт, пишет издание Медиазона.

Отмечается, что аккаунт под видом родственницы Мацегоры, который начально и опубликовал информацию о его смерти, еще в апреле имел другой никнейм - Nik Bondar.

После этого о смерти Мацегоры без указания источника данных написали прокремлевские телеграм-каналы.

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Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов, также не называя источника, "подтвердил" это "Суспiльне". Потом его слова заменили на "требует дополнительного уточнения".

Что такое "Медиазона"? "Медиазона" – российское интернет-СМИ, основанное Петром Верзиловым и двумя членами российской панк-рок группы "Pussy Riot", Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой. Главный редактор – российский политический журналист Сергей Смирнов. Основатели "Медиазоны" отметили, что кроме освещения российских судов, тюрем и т.п., интернет-СМИ было создано для заполнения полости, искусственно созданной Кремлем методом репрессий в отношении независимых медиа России.

Ликвидация Мацегоры - подробности

Во вторник, 11 июня, СМИ сообщали, что предатель Украины и коллаборант, бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора умер в московской больнице. Накануне в него стреляли. Утверждается, что бывший украинский чиновник умер, не приходя в сознание.

В ходе оккупации Купянска член ОПЗЖ и городской глава Мацегора принял "новую власть", а после освобождения населенного пункта бежал в Старый Оскол Белгородской области от украинского правосудия.

В России коллаборант работал директором ФОК "Георгиевский".

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