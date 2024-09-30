Снаряд "разгонят" на 500 км: зачем Украине передают мощные бомбы JSOW – мнение

Существует вариант модернизации авиационных бомб JSOW, подчеркнул Олег Катков.

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Украине передают мощные снаряды / Коллаж: Главред, фото: US Army, командование ВС ВСУ

Авиабомбы JSOW, которые Соединенные Штаты Америки решили передать Украине, невозможно использовать по прямому назначению в сложившихся условиях из-за плотности работы вражеского ПВО, однако для них могут найти другое применение, заявил главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

В эфире "Апостроф TV" он не исключил, что речь может идти о том, что существует вариант модернизации JSOW в полноценную крылатую ракету. Этот проект получил название JSOW-ER, он существовал в США с конца 2000-х годов по 2023 год.

"Боеприпас в виде JSOW-ER как крылатая ракета уже летал полноценно в 2009 году. И дальность использования JSOW-ER как крылатой ракеты составляет более 500 километров", - уточнил эксперт.

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При этом он не исключает варианта переделки бомб JSOW в крылатые ракеты в контексте вероятного разрешения партнеров на удары по целям вглубь территории страны-агрессора РФ.

"Самое главное то, что это уже будет тогда украинское оружие, украинская крылатая ракета. И куда ею бить, когда, как именно, не дожидаясь каких-либо разрешений, становится возможным. Потому что это уже украинское оружие. Это мы сделали в Украине, ее модернизировали, например. Конечно, если это предположение окажется правдой", - предполагает военный аналитик.

Катков также добавил, что таким образом Вашингтон может обойти "красные линии" относительно разрешений на передачу Украине дальнобойного вооружения.

Кто такой Олег Катков Олег Катков – эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года. Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины. Ранее был руководителем пресс-службы самого крупного оборонного конгломерата Украины и работал в качестве журналиста в ведущих СМИ, в которых освещал теми войны и оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось о том, что США предоставили Украине крылатые авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW) к истребителям F-16. Джо Байден заявил, что принял это решение, чтобы "усилить возможности Украины для нанесения дальнобойных ударов".

Напомним, ранее появилась реакция Владимира Путина на вероятность дальнобойных ударов ВСУ по России. Кремлевский диктатор как всегда угрожает Североатлантическому блоку "последствиями".

Как сообщалось ранее, США приблизились к решению предоставить Украине ракеты большой дальности для F-16 — ракеты JASSM дальностью до 400 км.

/ инфографика: Главред

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