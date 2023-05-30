Снятие с воинского учета: кто подпадает и как выглядит процедура

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Есть категории людей, которых исключают с воинского учета и кого могут вернуть.

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Кто подпадает и как выглядит процедура - все описано в документах / коллаж фото УНИАН и УП

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продлены до 18 августа 2023 года. Но некоторые категории населения могут быть исключены с воинского учета и не подлежат дальнейшей мобилизации. Весь процесс регулируется соответствующими документами.

В них говорится, что нельзя мобилизовать мужчин, которых исключили с воинского учета. Те, кто снят с воинского учета по состоянию здоровья, указаны в "Законе о мобилизационной подготовке и мобилизации", но законодательством предусмотрено больше случаев, когда мужчину исключают с учета в ТЦК (в просторечии – военкомате), в СБУ или в Cлужбе внешней разведки.

Кого исключают с воинского учета в Украине

Здесь речь идет о таких категориях украинцев:

призванных или принятых на военную службу;

признанных ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья с исключением с воинского учета;

проходящих военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

осужденных за преступление на время отбывания наказания в местах лишения свободы;

тех, кто достиг максимального возраста в 60 лет;

военнослужащих или военнообязанных, которые умерли;

людей, которые потеряли украинское гражданство.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

2 мая депутаты продлили сроки мобилизации еще на три месяца.

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