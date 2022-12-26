"Со всей украинской армией воюем": вагнеровцы ноют из-за обстановки под Бахмутом

Наемники-артиллеристы записали гневное обращение начальнику Генштаба РФ.

Вагнеровцы жалуются Герасимову / скриншот с видео

Наемники частной военной компании "Вагнер" записали видеообращение к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову, в котором возмутились дефицитом боеприпасов.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Недовольство наемников-артиллеристов вызвано дефицитом боеприпасов и неспособностью российского генштаба наладить логистику для их регулярного подвоза на передовую.

"Начальник генерального штаба. Ты - [нехороший человек - неценз.] и черт [плохой - неценз.]… У нас нет снарядов. Там парни погибают за нас, а мы сидим, не помогаем. Нам нужны снаряды. Мы здесь под Бахмутом. Со всей украинской армией воюем. Где ты? Помоги нам наконец", - говорили вагнеговцы на видео.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай" , который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко , который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

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