"Со всей украинской армией воюем": вагнеровцы ноют из-за обстановки под Бахмутом

Наемники частной военной компании "Вагнер" записали видеообращение к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову, в котором возмутились дефицитом боеприпасов.
Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.
Недовольство наемников-артиллеристов вызвано дефицитом боеприпасов и неспособностью российского генштаба наладить логистику для их регулярного подвоза на передовую.
"Начальник генерального штаба. Ты - [нехороший человек - неценз.] и черт [плохой - неценз.]… У нас нет снарядов. Там парни погибают за нас, а мы сидим, не помогаем. Нам нужны снаряды. Мы здесь под Бахмутом. Со всей украинской армией воюем. Где ты? Помоги нам наконец", - говорили вагнеговцы на видео.
Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай", который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.
Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко, который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.
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