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Социологи выяснили, как украинцы относятся к карантину выходного дня

19 ноября 2020, 14:16

Как утверждают социологи, увеличилось количество украинцев, которые волнуются, что могут заболеть китайским коронавирусом COVID-19.

Киев,карантин
Как украинцы относятся к карантину выходного дня - опрос / УНИАН

Введение карантина выходного дня поддерживают и не поддерживает примерно равное количество украинцев.

Именно такие результаты показал опрос, который провели сотрудники социологической группы Рейтинг. Выяснилось, что почти все респонденты слышали о таком карантине, но только 35% считают, что такая мера поможет в борьбе с китайским коронавирусом COVID-19.

Кроме того, оказалось, что 61% опрошенных не поддерживали использование жесткого локдауна по всей стране (который продлился с марта по май). При этом 55% считают, что данная мера поможет справиться с распространением коронавируса.

Исследование показало факт увеличение сознательности украинцев — 83% опрошенных заявили, что часто надевают защитную маску, и только 3% почти никогда ее не носят. Таким образом, по сравнению с мартом 2020 года, количество людей, которые надевают маски, увеличилось на 25%.

Кроме того, увеличилось количество украинцев, которые волнуются, что могут заболеть китайским коронавирусом COVID-19. Сейчас в таком признаются 31% опрошенных (в марте "ковид-оптимистов" было 25%).

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Карантин в Украине - что было ранее:

  • Правительство 11 ноября приняло решение о введении в Украине карантина выходного дня. Как минимум две недели в стране с 14 ноября по выходным не будут работать торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и магазины непродовольственных товаров.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов 11 ноября назвал ситуацию с COVID-19 в Украине крайне сложной и предположил, что общенациональный карантин будет длиться до апреля 2021 года.
  • В Верховной Раде 17 ноября прошло голосование за отмену карантина выходного дня. Однако в итоге депутаты провалили голосование за отмену карантина выходного дня.
опрос китайский коронавирус COVID-19
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