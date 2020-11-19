Социологи выяснили, как украинцы относятся к карантину выходного дня

Как украинцы относятся к карантину выходного дня - опрос / УНИАН

Введение карантина выходного дня поддерживают и не поддерживает примерно равное количество украинцев.

Именно такие результаты показал опрос, который провели сотрудники социологической группы Рейтинг. Выяснилось, что почти все респонденты слышали о таком карантине, но только 35% считают, что такая мера поможет в борьбе с китайским коронавирусом COVID-19.

Кроме того, оказалось, что 61% опрошенных не поддерживали использование жесткого локдауна по всей стране (который продлился с марта по май). При этом 55% считают, что данная мера поможет справиться с распространением коронавируса.

Исследование показало факт увеличение сознательности украинцев — 83% опрошенных заявили, что часто надевают защитную маску, и только 3% почти никогда ее не носят. Таким образом, по сравнению с мартом 2020 года, количество людей, которые надевают маски, увеличилось на 25%.

Кроме того, увеличилось количество украинцев, которые волнуются, что могут заболеть китайским коронавирусом COVID-19. Сейчас в таком признаются 31% опрошенных (в марте "ковид-оптимистов" было 25%).

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