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"Идут обстрелы": солдат-срочников РФ перебрасывают к границе Украины, появились детали

20 сентября 2022, 22:57

Бригады находятся на территории РФ в Белгороде, Брянске, и в Воронеже.

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Военных РФ перебрасывают на границу Украины / Facebook/mod.mil.rus

Солдат срочной службы армии РФ уже несколько месяцев перебрасывают к границе Украины, рассказали их родственники.

При этом на фронт их пока не отправляют. Об этом пишет российский ресурс Холод со ссылкой на ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей России Валентину Мельникову.

По ее словам, бригады находятся на территории РФ в Белгороде, Брянске, и в Воронеже.

"Ко мне обращались родственники срочников, которых перебросили под Белгород, жаловались, что их заставляют выполнять трудную работу, что идут обстрелы", — сказала Мельникова.

Она уточнила, что в зону боевых действий в Украину срочников не отправляют.

"Ни у меня, ни у коллег нет ни одной жалобы подобной. Призывников даже без пусть липовых, но хоть каких-то контрактов, не отправляют", — добавила Мельникова.

Напомним, ранее Госдума России в целом приняла поправки в Уголовный кодекс. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

Эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой.

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