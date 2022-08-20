Спиртное в жару приводит к плохим исходам: в ОП иронично оценили отравление оккупантов под Запорожьем

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил - его всегда удивляло в поведении "официальных лиц РФ" привычка врать всегда по-максимуму.
Отравление российских военных в Запорожской области может быть вызвано чрезмерным употреблением алкоголя в жаркую погоду вместе с просроченными сухими пайками, которые выдают оккупантам. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.
Подоляк отметил, что его всегда удивляло в поведении "официальных лиц РФ" и их постоянное стремление очевидные провальные для себя вещи объяснять самыми невероятными, анекдотичными и откровенно невероятными версиями.
"Такое впечатление, что эти "парни с круглыми глазами" все еще живут в начале 90-х и берут свои объяснения исключительно с тогдашних провинциальных таблоидов", ‒ написал чиновник.
Напомним, ранее на временно оккупированных территориях Харьковской области коллаборанты отравились продуктами, которые российские оккупанты привозили, чтобы раздавать гражданским как "гуманитарную помощь".
в Боровской общине Коллаборанты продемонстрировали свою жадность и вместо того, чтобы раздавать продукты, спрятали их у себя
"Семьи коллаборантов безумно отравились. Гумпомощь оставалась в руках "своих людей", у местной новой власти. Факты отравления из-за жадности, иначе не скажешь. Они не отдали это людям, а оставили себе. Качество российской гуманитарки показало себя", – рассказала журналистка Анна Черненко.
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