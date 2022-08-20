Спиртное в жару приводит к плохим исходам: в ОП иронично оценили отравление оккупантов под Запорожьем

Оккупанты, водка / Rod Canfield World Armies / flickr.com

Отравление российских военных в Запорожской области может быть вызвано чрезмерным употреблением алкоголя в жаркую погоду вместе с просроченными сухими пайками, которые выдают оккупантам. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

Подоляк отметил, что его всегда удивляло в поведении "официальных лиц РФ" и их постоянное стремление очевидные провальные для себя вещи объяснять самыми невероятными, анекдотичными и откровенно невероятными версиями.

"Такое впечатление, что эти "парни с круглыми глазами" все еще живут в начале 90-х и берут свои объяснения исключительно с тогдашних провинциальных таблоидов", ‒ написал чиновник.

Напомним, ранее на временно оккупированных территориях Харьковской области коллаборанты отравились продуктами, которые российские оккупанты привозили, чтобы раздавать гражданским как "гуманитарную помощь".

в Боровской общине Коллаборанты продемонстрировали свою жадность и вместо того, чтобы раздавать продукты, спрятали их у себя

"Семьи коллаборантов безумно отравились. Гумпомощь оставалась в руках "своих людей", у местной новой власти. Факты отравления из-за жадности, иначе не скажешь. Они не отдали это людям, а оставили себе. Качество российской гуманитарки показало себя", – рассказала журналистка Анна Черненко.

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