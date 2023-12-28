Справились за 35 секунд: русские в шоке от ударов ВСУ под Синьковкой

Россияне даже ни разу не выстрелили - продолжали идти под огонь украинских защитников.

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Россия понесла большие потери на одном из участков / Коллаж Главреда. Фото: Генштаб ВСУ, скриншот

Российские пропагандисты негодуют из-за потерь под Синьковкой, которую они безуспешно пытаются "перехватить" у ВСУ. В частности, общественности раскрыли один из эпизодов, когда оккупанты потеряли в боях сразу несколько единиц бронетехники.

Российские "военкоры" даже подсчитали, сколько времени украинским военным понадобилось, чтобы перебить всю технику противника. В итоге сами пропагандисты восхитились работой ВСУ.

"Еще один заезд в Синьковку. Здесь украинцы справились за 35 секунд, чтобы уничтодить четыре наших бронемашины, два танка (один с тралом) и два БМП. Честно говоря, уже совсем непонятно, что там происходит", - говорится в сообщении "военкора" Анатолия Радова.

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Затем Радов пожаловался, что сами российские военные никак не реагировали на удары ВСУ и просто продолжали ехать дальше - пока все не были ликвидированы.

"Пересмотрел еще раз про Синьковку. Самое страшное, что после подбития двух танков и одной БМП, оставшаяся БМП просто поперла в одиночку вперед, пока и ее не подбили. Даже не пытались развернуться и уехать. И почему они даже не пытаются стрелять, а просто едут? На этом направлении ни разу ни в одной атаке техника не стреляла", - удивлен пропагандист.

Скриншот Дениса Казанского

Бои в Синьковке

Об утреннем штурме россиян в Синьковке 28 декабря сообщил командующий Восточной группировкой ВСУ генерал Александр Сырский.

По его данным, во время новой атаки российские захватчики потеряли один танк и три БМП. При этом были уничтожены 30 окупантов, еще один танк поврежден, а 10 вражеских солдат - ранены.

Как рассказывал командир подразделения ВСУ на Купянском направлении Денис Ярославский, Синьковку враг хочет захватить до Нового года, там "идут тяжелые бои".

"Уже несколько раз была информация от российских военачальников, не соответствующая действительности, что россияне взяли Синьковку. Но наши ребята стоят там и не отдают ни одного дома", - отмечал боец.

Среди задействованных Россией формирований украинские защитники заметили, в частности, "вагнеровцев" и подразделения "Шторм-Z".

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