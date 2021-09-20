Спрятали под вещами: в Днепропетровской области на трассе нашли скелет женщины

Скелет женщины валялся возле дороги / pixabay

Под Днепром на трассе Борисполь-Кременчуг-Днепр-Запорожье-Пологи-Мариуполь нашли скелет женского пола.

Как сообщает Информатор, скелет женщины, накрытый вещами.

"Останки нашли возле автозаправки рядом с поселком Горькое", - говорится в сообщении.

Сколько именно останки пролежали у дороги, в результате чего умерла гражданка, а также ее личность пока неизвестны.

На место происшествия вызвали правоохранителей и следственно-оперативную группу.

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Устанавливаются все детали инцидента.

Напомним, утром 20 июля правоохранители в Луцке задержали 62-летнего мужчины. Полицию вызвали соседи, которым человек рассказал, что с помощью топора убил свою бывшую жену и 22-летнюю дочь.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В мае суд ему присудил 850 гривен штрафа за избиение жены и дочери и отпустил домой.

21 июля Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве мужчине меру пресечения - 60 суток под стражей без права залога.