"Спусковой крючок для Путина": эксперт раскрыл, как и почему РФ может напасть на Украину

Путин осуществит свои планы путем провокаций, считает Жданов / Reuters

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что вероятность масштабного вторжения со стороны России сохраняется всегда. По его словам, "спусковым крючком" для президента РФ Владимира Путина может стать угроза потери власти.

"Если он (Путин, - ред.) будет чувствовать, что для сохранения власти необходима консолидация общества перед лицом внешнего врага, я не исключаю, что он может устроить авантюру где-нибудь на Донбассе, где "их нет". Там у него развязаны руки. Он может устроить небольшую войнушку и тем самым сказать: надо срочно спасать Донбасс", - отметил Жданов в интервью Obozrevatel.

Военный эксперт считает, что президент РФ осуществит свои планы путем провокаций.

"Самая простая провокация – это провокация по образцу 1939 года. Переодевание одного-двух подразделений в форму ВСУ, особенно в тех местах, где мы отвели войска, и атака своих же позиций на камеру", - предположил Жданов.

Полковник запаса добавил, что украинская армия способна отразить и большие, и небольшие атаки.

Читайте такжеРоссийский оппозиционер оценил, сможет ли РФ захватить Украину"Но, к сожалению, против маленькой провокации мы бессильны (…) К мелким провокациям мы не готовы, и это показывает боевой опыт. Они могут забросать наши позиции дистанционно устанавливаемыми минами, наши бойцы подрываются. Снайперские группы работают. И если Россия задастся целью – а я думаю, что такая цель может возникнуть, например, в ответ на учения НАТО – она может устроить нам расстрел. Выведет пару снайперских групп, положит 5-6 наших бойцов на одной позиции. Мы к этому не готовы", - добавил военный эксперт.

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