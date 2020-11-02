Стало известно, чем закончился захват ресторана на Печерске

На место событий прибыла карета скорой помощи, правоохранители и пожарники.
Мужчина, который угрожал взорвать ресторан в центре Киева, задержан.
Как сообщили Общественному в полиции, горе-захватчиком оказался один из посетителей заведения. Мужчина выпил лишнего и решил устроить разборки.
Практически сразу после прибытия полиции на место событий, посетителя задержали.
"Пьяный человек, просто дебоширил. Полиция забирает его, пострадавших нет", – сообщил патрульный.
На место "захвата" тем временем прибыла карета скорой помощи, правоохранители и пожарники.
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Автор: Диана Беловодская