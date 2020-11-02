Стало известно, чем закончился захват ресторана на Печерске

Новости Киева - чем закончился захват ресторана на Печерске / RFI

Мужчина, который угрожал взорвать ресторан в центре Киева, задержан.

Как сообщили Общественному в полиции, горе-захватчиком оказался один из посетителей заведения. Мужчина выпил лишнего и решил устроить разборки.

Практически сразу после прибытия полиции на место событий, посетителя задержали.

"Пьяный человек, просто дебоширил. Полиция забирает его, пострадавших нет", – сообщил патрульный.

На место "захвата" тем временем прибыла карета скорой помощи, правоохранители и пожарники.

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