Стало известно о резонансном решении суда по делу обвиняемого в живодерстве Святогора

Шевченковский райсуд Киева утверждает, что вина Алексея Святогора в распространении материалов, содержащих насилие над животными, не доказана / facebook.com/a.svyatogor

Шевченковский районный суд города Киева принял решение вынести оправдательный приговор Алексею Святогору, которого обвиняли в распространении аудио- и видеоматериалов с пропагандой насилия и жестокости в отношении животных. В суде заявили, что его вина в преступлениях не доказана.

Как сообщает Страна, приговор суда в отношении Святогора был вынесен в понедельник, 18 января. Материалы прокуратуры в суде были названы необоснованными.

В приговоре речь идет о том, что суд не обнаружил действий гражданина, которые указывали бы на изготовление и распространение им материалов с насилием и жестокостью.

"В данном случае, непосредственно Святогором не было (осуществлено) действий, которые свидетельствовали бы об изготовлении или распространении аудио или видеопродукции, пропагандирующие культ насилия и жестокости. Выводы суда могут основываться только достоверных доказательствах и не могут быть сделаны на основе предположений. Основываясь предоставленными суду доказательствами и показаниями обоих сторон, суд пришел к выводу, что вина Святогора не доказана в правонарушениях, которые предусматривает ч.2 и ч.3 ст. 300 Уголовного кодекса", - отмечено в приговоре судьей.

Суд постановил, что вина Святогора в преступлениях, которые ему инкриминируют, не доказана.Читайте также"Отравление кошек и собак": эколог рассказал, как добиться наказания живодеров

Дело Алексея Святогора