Стало известно о резонансном решении суда по делу обвиняемого в живодерстве Святогора

Алексея Святогора обвиняли в распространении контента с пропагандой насилия и жестокости против животных.
Шевченковский районный суд города Киева принял решение вынести оправдательный приговор Алексею Святогору, которого обвиняли в распространении аудио- и видеоматериалов с пропагандой насилия и жестокости в отношении животных. В суде заявили, что его вина в преступлениях не доказана.
Как сообщает Страна, приговор суда в отношении Святогора был вынесен в понедельник, 18 января. Материалы прокуратуры в суде были названы необоснованными.
В приговоре речь идет о том, что суд не обнаружил действий гражданина, которые указывали бы на изготовление и распространение им материалов с насилием и жестокостью.
"В данном случае, непосредственно Святогором не было (осуществлено) действий, которые свидетельствовали бы об изготовлении или распространении аудио или видеопродукции, пропагандирующие культ насилия и жестокости. Выводы суда могут основываться только достоверных доказательствах и не могут быть сделаны на основе предположений. Основываясь предоставленными суду доказательствами и показаниями обоих сторон, суд пришел к выводу, что вина Святогора не доказана в правонарушениях, которые предусматривает ч.2 и ч.3 ст. 300 Уголовного кодекса", - отмечено в приговоре судьей.
Суд постановил, что вина Святогора в преступлениях, которые ему инкриминируют, не доказана.Читайте также"Отравление кошек и собак": эколог рассказал, как добиться наказания живодеров
Дело Алексея Святогора
- Алексея Святогора называют скандально известным догхантером и одним из самых жестоких убийц животных в столице. Как утверждает издание, у Святогора множество страниц в социальных сетях, где он публикует контент с издевательствами над животными и выступает с оскорблениями в адрес людей, которые считают его действия аморальными. Святогора обвиняла в преступлениях, классифицируемых по части 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины – изготовление и распространение материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости.
- Святогор находился в розыске и был задержан в июне 2018 года. Сам он заявлял, что любит животных – Святогор не единожды фотографировался с собаками. Отравление бездомных собак он объяснял якобы намерением избавить их от голодной жизни и для того, чтобы они не нападали на людей. Защитников животных он называл "террористами", издевающимися над животными и заставляющими их жить на улице.
- В августе 2018 года правоохранители завершили досудебное расследование против Святогора по фактам высказываний, в которых были зафиксированы пропаганда насилия и жестокости против бездомных животных. Из прокуратуры дело отправили в Шевченковский районный суд города Киева.