Стало известно, почему в Центре Довженко прошли обыски

Сотрудники Центра Довженко игнорировали правоохранителей / УНИАН

Обыски сотрудниками СБУ и Нацполиции в Центре Довженко проводились по делу о возможном нарушении закона руководством предприятия, Министерством культуры и Фондом госимущества в Киеве. В частности, чиновников подозревают в махинациях при расчетах платы аренды за государственное имущество, в результате чего произошло недополучение поступлений на сумму в 6 млн гривен. Об этом рассказала спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, госаудит провел проверку финансовой деятельности центра, в ходе которой обнаружились многочисленные нарушения.

"Финансовые нарушения были выявлены в ходе ревизии финансовой деятельности ГП Национальный центр Александра Довженко, проведенной во втором квартале 2019 года Государственной аудиторской службой в соответствии с вопросом программы ревизии и рабочего плана, с ведома генерального директора Центра и в присутствии главного бухгалтера, о чем осуществлена ​​соответствующая запись в журнале регистрации проверок", - заявила Максимец.

Открыто уголовное дело по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины по фактам присвоения и растраты денежных средств.

Во время обыска сотрудники правоохранительных органов приняли решение изъять ряд документов, которые связаны с вопросами аренды имущества Центра с 2015 по 2019 годы.

Также она добавила, что в процессе расследования данного дела Центр Довженко попросили предоставить документы, но просьба правоохранительных органов не была услышана. Кроме того, сотрудники Центра проигнорировали приглашения правоохранителей для участия в следственных действиях. Вследствие этого было решено провести обыск, законность которого установил Голосеевский районный суд города Киева.

Напомним, об обысках в Центре Довженко сообщил руководитель госпредприятия Иван Козленко. По его словам, мероприятия были связаны с расследованием уголовного дела по акту ревизии Государственной аудиторской службы.