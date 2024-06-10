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Стало известно, каким оружием поразили самолеты россиян в Северной Осетии

Яна Ставская
10 июня 2024, 03:36
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Российские оккупанты продолжают нести потери в боевой авиации.
Стало известно, каким оружием поразили самолеты россиян в Северной Осетии
ВСУ атаковали аэродром РФ в Северной Осетии / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

ВСУ, вероятно, поразили российскую авиацию на аэродроме "Моздок" в Северной Осетии, что в около 1000 км от украинской границы, дроном-камикадзе "Лютый", предполагают аналитики Defense Express.

По мнению экспертов, военный объект на таком расстоянии просто не был прикрыт россиянам достаточным количеством ПВО. На опубликованных видео атаки была слышна лишь одиночная стрельба из стрелкового оружия.

видео дня

Проанализировав фото с обломками якобы сбитых дронов, аналитики пришли к выводу, что обломки принадлежат БПЛА, которые при столкновении с целью взорвались сами. При сбитии "Лютый" имеет значительно меньшую степень фрагментации.

По информации СМИ, по состоянию на апрель на "Моздоке" фиксировались 6 единиц Ту-22М3, четыре Су-24, около 20 вертолетов различных типов.

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Удар по "Моздаку" - главное

8 июня украинские дроны впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где расположен стратегический военный аэродром РФ "Моздок". Расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 километров.

Это аэродром, с которого взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, чтобы наносить удары по Украине.

Позже глава региона Сергей Меняйло заявил, что в "Моздоке" якобы сбиты 3 украинских беспилотника.

В результате атаки беспилотника был существенно поврежден по меньшей мере один бомбардировщик Ту-22М3, подтверждают российские паблики. Степень повреждения не уточняется, однако отмечается, что на его ремонт может уйти не менее полугода.

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