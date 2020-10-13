Станица Луганская закрыта: как добраться в оккупированный Луганск – ООС

Украина пояснила, какие пункты пропуска на Донбассе открыты, а какие закрыты на время карантина.
Контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская закрыли на две недели, чтобы ограничить распространение в регионе коронавируса. Но в пресс-центре Операции объединенных сил уже заверили, что это единственный КПВВ, который закрывается до конца карантина.
"Да, уже прекратил работу из-за карантина КПВВ Станица Луганская с 15 по 31 октября (это пока официальная дата окончания карантина в Украине – ред.). По остальным пунктам пропуска ограничений пока не будет", – цитирует РБК-Украина пресс-центр ООС.
Отмечается, что через Станицу Луганскую проезд будут разрешать лишь в исключительных случаях.
Ранее сообщалось, что боевики не желают пропускать через КПВВ тех украинцев, кто не прописан на временно неподконтрольных Киеву районах Луганщины. А факт проживания в ОРЛО родственников таких людей больше не является поводом для пропуска.
Карантин в Украине: последние новости
- По состоянию на 13 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 270 587 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 133.
- Минздрав предложит продлить карантин в Украине до конца 2020 года, то есть до 31 декабря. Высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткого локдауна в стране не будет, но карантинные ограничения все же усилят. В частности, Минздрав будет требовать полностью отменить мероприятия в красной зоне, а в зеленой - позволить сборы до 50 человек.