Станица Луганская закрыта: как добраться в оккупированный Луганск – ООС

Карантин в Луганске - как проехать в ЛНР, какие КПВВ закрыты / УНИАН

Контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская закрыли на две недели, чтобы ограничить распространение в регионе коронавируса. Но в пресс-центре Операции объединенных сил уже заверили, что это единственный КПВВ, который закрывается до конца карантина.

"Да, уже прекратил работу из-за карантина КПВВ Станица Луганская с 15 по 31 октября (это пока официальная дата окончания карантина в Украине – ред.). По остальным пунктам пропуска ограничений пока не будет", – цитирует РБК-Украина пресс-центр ООС.

Отмечается, что через Станицу Луганскую проезд будут разрешать лишь в исключительных случаях.

Ранее сообщалось, что боевики не желают пропускать через КПВВ тех украинцев, кто не прописан на временно неподконтрольных Киеву районах Луганщины. А факт проживания в ОРЛО родственников таких людей больше не является поводом для пропуска.

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