Старлей командовал ротой снайперов РФ: ВСУ уничтожили российского офицера

Хачатур Матевосян / t.me/a_shtirlitz

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили командира роты снайперов российских оккупантов.

Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также опубликовал фото ликвидированного офицера-рашиста.

По его данным, уничтожен старший лейтенант РФ Хачатур Матевосян, который командовал ротой снайперов.

"Успешно провёл операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - иронично прокомментировал ликвидацию оккупанта Штефан.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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