Степанов объяснил, можно ли колоть Sinovac после Covishield

Глава Минздрава Максим Степанов ответил на актуальный вопрос - можно ли украинцам, которые вакцинировались препаратом Covishield, колоть потом вакцину Sinovac.
Граждане Украины, которые сделали первую прививку от коронавируса индийской вакциной Covishield, не могут использовать для повторной вакцинации китайскую вакцину Sinovac.
Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 руководитель Минздрава Максим Степанов.
"Объясняю, обращаюсь ко всем украинцам. Когда мы говорим, что вы вакцинированы вакциной AstraZeneca, а это AstraZeneca Covishield, AstraZeneca на европейских площадках, AstraZeneca, которая производится в Южной Корее (мы тоже будем ее получать) - они взаимозаменяемы. То есть, первая доза Covishield, а вторая доза может уже быть европейской AstraZeneca или южнокорейской. Нет разницы, это одна и та же вакцина", ‒ пояснил министр.
В случае, если пациент уже вакцинировался вакциной Sinovac, то второй укол может быть только точно такой же вакциной Sinovac.
"Более того, сейчас в европейских странах проводятся клинические исследования именно по взаимозаменяемости вакцин разных производителей, например Pfizer и AstraZeneca, но результатов пока нет. Никакого волнения ни у кого не должно быть. Все граждане, которые получили первую дозу вакцины, начиная с 24 февраля получат вторую дозу вакцины в сроки, предусмотренные нашими инструкциями и протоколами, то есть через 90 дней после первой дозы", ‒ рассказал Степанов.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 23 марта умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины Инна Нарожная. 21 марта женщину вакцинировали препаратом от коронавируса индийского производства Covishield.
- 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса.
- Позже Минздрав оценил темпы вакцинации от коронавируса в Украине.
- Сообщалось, что украинская фармацевтическая компания "Лекхим" на днях сообщила о поставке 700 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech