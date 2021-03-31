Степанов объяснил, можно ли колоть Sinovac после Covishield

Максим Степанов / УНИАН

Граждане Украины, которые сделали первую прививку от коронавируса индийской вакциной Covishield, не могут использовать для повторной вакцинации китайскую вакцину Sinovac.

Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 руководитель Минздрава Максим Степанов.

"Объясняю, обращаюсь ко всем украинцам. Когда мы говорим, что вы вакцинированы вакциной AstraZeneca, а это AstraZeneca Covishield, AstraZeneca на европейских площадках, AstraZeneca, которая производится в Южной Корее (мы тоже будем ее получать) - они взаимозаменяемы. То есть, первая доза Covishield, а вторая доза может уже быть европейской AstraZeneca или южнокорейской. Нет разницы, это одна и та же вакцина", ‒ пояснил министр.

В случае, если пациент уже вакцинировался вакциной Sinovac, то второй укол может быть только точно такой же вакциной Sinovac.

"Более того, сейчас в европейских странах проводятся клинические исследования именно по взаимозаменяемости вакцин разных производителей, например Pfizer и AstraZeneca, но результатов пока нет. Никакого волнения ни у кого не должно быть. Все граждане, которые получили первую дозу вакцины, начиная с 24 февраля получат вторую дозу вакцины в сроки, предусмотренные нашими инструкциями и протоколами, то есть через 90 дней после первой дозы", ‒ рассказал Степанов.

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