Степанов поведал, за сколько дней украинцев предупредят о полном локдауне

В МОЗ заверили, что обязательно предупредят граждан заранее об усилении карантина.
В том случае, если власти Украины примут важное решение о введении полного локдауна, граждан обязательно предупредят об этом заранее - за 7-10 дней.
Как заявил в эфире 112 Украина заявил министр здравоохранения Максим Степанов, соответствующее решение будет приниматься уже в начале декабря.
По его словам, украинцев должны предупредить о локдауне за неделю или за 10 дней до него.
"Я думаю, что мы сразу увидим эту динамику (после карантина выходного дня, - ред.) … мы же видим и анализируем много цифр, не только уровень заболевемости. Я думаю, что за неделю, за 10 дней это нужно делать. По крайней мере мы, как Минздрав, в состоянии будем это сделать", - отметил Степанов.
Локдаун в Украине: последние новости
- В Минздраве раскрыли планы по жесткому карантину в Украине. По словам Максима Степанова, Минздрав пока не предлагает ужесточить карантин в Украине.
- Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна. Тотальный локдаун станет "жестом отчаяния", считает Евгения Менжулина.
- Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условия введения жесткого карантина в Украине и подчеркнул, что украинцев может ждать абсолютный локдаун, как весной.
- 26 ноября с инициативой введения тотального локдауна выступил и глава МВД Арсен Аваков, который предложил ввести ограничения сроком на 3-4 недели.
Локдаун в Украине: последние новости
- В Минздраве раскрыли планы по жесткому карантину в Украине. По словам Максима Степанова, Минздрав пока не предлагает ужесточить карантин в Украине.
- Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна. Тотальный локдаун станет "жестом отчаяния", считает Евгения Менжулина.
- Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условия введения жесткого карантина в Украине и подчеркнул, что украинцев может ждать абсолютный локдаун, как весной.
- 26 ноября с инициативой введения тотального локдауна выступил и глава МВД Арсен Аваков, который предложил ввести ограничения сроком на 3-4 недели.
Автор: Екатерина Трохимчук