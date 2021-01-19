Степанов спрогнозировал, какой карантин ожидать летом

Степанов рассказал о карантине летом / УНИАН

2021 год в Украине будет проходить "под знаком коронавируса", однако, уже к лету ограничения будут минимальными. Об этом он рассказал в интервью Страна.юа, которое было опубликовано во вторник, 19 января, министр здравоохранения Максим Степанов.

Он подчеркнул, что после начала вакцинации всегда потенциально снижается количество заболевших.

"Поэтому я надеюсь, что 2021 год мы будем жить в коронавирусной повестке, но не в такой тяжелой, как в 2020 году. У меня есть желание, чтобы уже к лету 2021 года карантин был практически отменен", - добавил министр.

Он допустил, что к этому времени могут остаться "какие-то минимальные ограничения, в том числе ношение маски в закрытых помещениях".

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"Не думаю, что это вызывает у кого-то сильное возмущение. На улице можно без маски. Хотелось бы свести карантинные ограничения к минимуму", - сказал Степанов.

Он также отметил, что COVID-19 остается малоизученной болезнью.

"Коронавирус – абсолютно новая болезнь, которую никто до конца еще не понимает. Начиная от симптоматики и заканчивая последствиями. Все слабо себе отдают отчет, во что это может вылиться. Любые прогнозы делаются по аналогиям – первого SARSа, птичьего гриппа, испанки, которая была век назад. Сейчас аналитики ориентируются на это. Потому что никто не может понять, как коронавирус мутирует. Было всего 12 тысяч мутаций этого вируса. Та мутация, которая произошла в Великобритании, стала открытием и откровением для ученых", - отметил Степанов.

При этом он выразил надежду, что с помощью вакцинации удастся улучшить ситуацию.

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