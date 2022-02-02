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Стрельба в центре Киева: возле СБУ снова палят из автомата, на этот раз есть раненый

2 февраля 2022, 16:28
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Полиция уже на месте. Проходят следственные действия.

В Киеве произошла перестрелка / скриншот с видео

В Киеве днем возле здания главного управления СБУ снова произошла стрельба. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел на улице Владимирской, возле обменного пункта, где неделю назад произошел похожий конфликт, пишет Pavlovskynews.

По предварительной информации, в обменнике проходит значительная часть незаконных транзакций: наркотрафик и финансирование вооруженных группировок "ЛДНР".

В сообщении говорится, что стреляли в националиста и ветерана войны Алексея Середюка.

Полиция уже оцепила место стрельбы. Проходят следственные действия, а пострадавший находится в карете скорой помощи, но медики ничего не говорят о его состоянии и характере ранения, ссылаясь на медицинскую тайну.

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Перестрелка произошла здесь уже второй раз. Отсюда около 200 метров до главного управления полиции Киева и 100 метров до главного управления СБУ.

Напомним, в центре Киева, 25 января, произошла перестрелка. Возле главного управления СБУ вооруженные мужчины с автоматами якобы напали на активистов.

Автор: Сергей Кущ
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новости Киева стрельба в Киеве
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