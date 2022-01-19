Стрельба в офис журналиста Гордона: в полиции поведали подробности

Стрельба в офис Гордона - подробности полиции / Скриншот

Правоохранители сегодня открыли уголовное производство по факту стрельбы в офис редакции издания "Гордон" в Подольском районе столицы, сообщает пресс-служба полиции Киева.

В столичной полиции РБК-Украина сообщили, что речь идет об офисе журналиста Дмитрия Гордона.

По данным правоохранителей, около 17.00 в полицию поступило сообщение о том, что повреждено окно в офисе, расположенном на улице Щекавицкой.

Следственно-оперативная группа на месте инцидента зафиксировала повреждение наружного стекла двойного стеклопакета.

"Повреждение стекла было не сквозным. В настоящее время правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев, просматривают видео с камер наблюдения", - говорится в сообщении.

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Полиции начала уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Обстрел офиса издания "Гордон"

Напомним, в Киеве обстреляли здание, в которой находится редакция интернет-издания Дмитрия Гордона. Об этом сам журналист сообщил в опубликованном видеообращении. Офис находится на Подоле, на улице Щекавицкой.

Сотрудники издания обнаружили след от пули на одном из окон офиса, после чего вызвали полицию.

Журналист связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится", – сказал Гордон.

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