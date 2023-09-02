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Суд арестовал Коломойского, но он может выйти под залог

Ангелина Подвысоцкая
2 сентября 2023, 21:39 обновлено 2 сентября, 21:50
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сможет выйти под залог в размере более 509 миллионов гривен.
Игорь Коломойский
Суд арестовал Игоря Коломойского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В Киеве арестовали известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Меру пресечения избрал Шевченковский районный суд столицы. Об этом сообщает РБК-Украина.

Коломойского отправили под стражу прямо из зала суда сроком на 60 дней. Однако он может выйти под залог в размере более 509 миллионов гривен.

Если он выйдет под залог, то будет обязан сдать все паспорта; прибывать по вызову суда; не выезжать без разрешения за пределы населенного пункта, в котором он проживает; сообщать об изменении места жительства; не общаться со свидетелями и подозреваемыми.

видео дня

Будут ли вносить залог за Коломойского

Адвокаты Игоря Коломойского после заседания суда заявили, что бизнесмен не будет вносить залог в размере 509 миллионов гривен. В то же время они добавили, что будут готовить апелляцию.

В чем подозревают Коломойского

Известно, что дело Игоря Коломойского касается компаний Укртатнафта и Укрнафта, в которых он был акционером. В феврале 2023 года в доме Игоря Коломойского провели обыск.

Позже СБУ вручила Коломойскому сообщение о подозрении. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

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Игорь Коломойский суд
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