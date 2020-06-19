Суд не смог оштрафовать Зеленского за поход в кафе на карантине: в чем причина

Владимир Зеленский в кафе в Хмельницком выпил кофе во время карантина / Фото Офис президента

В пятницу, 19 июня, суд в Хмельницком должен был рассмотреть вопрос об административном нарушении президента Украины Владимира Зеленского.

Речь идет о случае, когда глава государства нарушил карантин и посетил кафе вместе с делегацией в Хмельницком. Об этом сообщает hromadske.ua.

Судья Андрей Мисинкевич приостановил производство и обратился в Верховный суд для толкования, может ли быть глава государства привлечен к административной ответственности, ведь согласно Конституции президент является неприкасаемым.

Напомним, 3 июня в Хмельницком президент Владимир Зеленский нарушил правила карантина, введенного в Украине из-за пандемии коронавируса, поскольку выпил кофе за столиком внутри одной из кофеен.

Позже глава государства заявил, что готов заплатить штраф за посещение кафе во время карантина.